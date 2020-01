Joosep Matjus jäädvustas Fred Jüssi elufilosoofia 

Operaator Joosep Matjus elas kahe aasta jooksul linateost „Fred Jüssi. Olemise ilu” filmides sisse loodusemehe elufilosoofiasse, mis julgustab inimesi tegelema mittemidagitegemisega.

Dokumentaalfilmi loodusfilosoof Fred Jüssist võttis režissöörina teha Jaan Tootsen, kes on populaarse raadiosarja „Ööülikool” kauaaegne toimetaja. Jüssi on omakorda „Ööülikooli” loengute üks autoreid. Suuresti just nende loengute kaudu on tema mõtisklused elust ja olemisest laia auditooriumi ette jõudnud. Tootsen kutsus endale kaamerameheks Joosep Matjuse, kes sai kaks aastat tagasi tuntuks eepilise loodusfilmi „Tuulte tahutud maa” autorina. Lääne Elu küsis Matjuselt, kas operaatori jaoks on mingit erinevust, püüdes kaameraga loodust või loodusfilosoofi.

„Üldiselt on nii, et hea dokumentalisti jaoks pole väga suurt vahet, kas filmida metsloomi-linde või inimest. Mõlemi puhul pead võtma aega, süvenema, õppima filmitavat tundma ja talle siis väga delikaatselt lähenema,” selgitas Matjus.

