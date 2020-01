Risti koolitüdruk tuli täiskasvanute sumomeistriks

Pühapäeval tuli 12aastane Risti koolitüdruk Lisette Böttker täiskasvanute sumovõistlusel Põltsamaal Eesti meistriks.

„Lääne-Eesti valitseb Eesti sumo,” ütles treener Aap Uspenski. Põltsamaal tegid suuri tegusid ka Läänemaa mehed. Keiro Raudkats tuli kaalukategoorias +115 kg ja ka absoluutkaalus esimeseks, esikoha sai ka 16aastane Virtsu poiss Eerik Pank (–115 kg), 16aastane Robin Uspenski tuli –70 kg kaalukategoorias kolmandaks.

„Kõige rohkem üllatas Lihula klubisse Leola kuuluva Eerik Panga tulemus,” ütles Uspenski. „Raudkatsi tulemust ma ootasin.”

Risti põhikool kuuenda klassi tüdruk Lisette Böttker võistles sumovõitslusel kehakaalus –50 kg.

„Tubli tüdruk!” kiitis isa Kristjan Böttker Eesti meistriks tulnud tütart.

Böttker ütles, et tütre jaoks on sumo kõrvalharrastus, sest tegelikult on ta vabamaadleja, kuulub Vigala maadlusklubisse Juhan. „Ta on treeninud kuus aastat,” ütles Böttker. „Teeme olümpiasporti, tahaks kuhugi jõuda, saada Epp Mäe järeltulijaks.”

Lisette Böttker treenib Vana- ja Kivi-Vigalas treenerite Jüri ja Olev Nisumaa käe all, lisaks käib ta treeningul Tallinnas Arvi Aaviku juures.

„Täna pidime Tallinna minema, aga läheme Kivi-Vigalasse, homme treenime Vana-Vigalas,” kirjeldas isa esmaspäeval.

Lisette siht on isa sõnul Los Angelese olümpia 2028. aastal. Lähiajal on eesmärgiks edukalt võistelda Euroopa suurimal noorte maadlusvõistlustel Tallinnas. „Märtsis tuleb Tallinn Openile üle maailma paar tuhat maadlejat. Kui Lisette maadleks end seal esikolmikusse, saaks ta eriloaga Euroopas võistelda,” lausus Böttker.

Lisette Böttker on ka Venemaal võitnud suuri võistlusi. „Peterburist tuli kolm nädalat tagasi võiduga,” meenutas isa.

Böttkerid on sportlik pere. Jõualadega tegelevad nii isa Kristjan kui ka ema Kaisa. Böttkerite pere väiksemad lapsed maadlevad samuti „Laste ema Kaisa teeb jõutõstmist, on Eesti meister,” ütles isa. „Loore-Liisa on kuuene, kaheksane Richard sai hiljuti Põlvas kolmanda koha.”

Medaleid ja karikaid on Böttkeritel kokku mitusada. „Mul on selle jaoks kodus jõusaal, mis on karikaid ja medaleid täis,” ütles Kristjan Böttker.

„Mõeldakse küll, et mis see laste maadlus on, aga see on ikka vägev, mis seal toimub,” nentis Kristjan Böttker.

Nii Keiro Raudkats, Eerik Pank kui ka Robin Uspenski on Kreeka-Rooma maadlejad. „Raudkatsiga hakkame aprillis toimuvaks Bakuu MMiks valmistuma,” lausus Uspenski.