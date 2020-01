Kaitsevägi reserveerib sõjaajaks mitu tuhat erasõidukit

Paljud sõidukiomanikud on kaitseressursside ameti käest saanud koormisteate, milles seisab, et nende sõiduk on vajalik kaitseväele mõne ülesande täitmiseks sõjaolukorras. Sõidukid valis amet välja liiklusregistrist vastavalt kaitseväe vajadustele, sõiduki omanikul on õigus määrus vaidlustada.