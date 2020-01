Haapsallased ostsid enim Maret Suklese kokaraamatut

Haapsalu Apollo kaupluse möödunud aasta kümne enim müüdud raamatu seast leiab enamasti Eesti autorite teoseid, Haapsalu raamatupoe nimekiri ei kattu ka üle-eestilise müügiedetabeliga.

Haapsalu Apollos müüdi mullu kõige rohkem Fra Mare juhi Maret Suklese sulest ilmunud kokaraamatut „Elu on pidu”, mida poeketi üle-eestilisest esisajast ei leia. Haapsalu Apollo juhataja Luule Pajula ütles, et raamatu müügiedu peitub mõistagi selles, et autor on Läänemaalt.

