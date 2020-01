Vormsi vald tahab uuel praamihankel sõna sekka öelda

Et uuel praamihankel vormsilaste soovidega rohkem arvestataks, saatis Vormsi vallavanem Ene Sarapuu majandusministeeriumile ja maanteeametile kirja, kus tõi välja 13 kitsaskohta, millega uue hanke puhul arvestama peaks.

Reisiparvlaevaliinil Sviby–Rohuküla–Sviby pakutavad teenused ei rahulda Sarapuu sõnul Vormsi saare elanike vajadusi, eriti suured probleemid tekivad suviti, kui korraga tahavad sõita kohalikud, saare külastajad ja ka raskeveokid.

„Me ei teinud ettepanekuid praeguse praamiliikluse muutmiseks,” ütles Sarapuu. Et tuleva aasta suvel lõpeb Vormsi parvlaeva opereerimisleping, soovis Sarapuu, et vormsilased oleksid uue hanke ettevalmistamisse kaasatud ja saaksid öelda sõna sekka. „Tahtsime ettepanekutega tähelepanu juhtida, et oleme aruteludeks valmis ja meil on meie spetsiifikast lähtudes omad soovid,” selgitas Sarapuu.

Vormsilane Vaido Holm ütles, et lisaks valla soovidele võiks aruteludesse kaasata ka inimesi – nii selguks rahva üldine arvamus. „Praam on selgelt parem kui eelmine, aga opereerimine vajab paindlikumat lahendust,” ütles Holm praeguse parvlaevaühenduse kohta.

