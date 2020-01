Pääste: Tuuru külas põles saun

3. jaanuaril kukkus puu Lääne-Nigula vallas Kuijõe külas silla piiretele ning see takistas ühel sõidusuunal liiklemist. Päästjad likvideerisid ohu.

5. jaanuaril kell 14.44 teatati häirekeskusele, et Haapsalu linnas Tuuru külas on põlema süttinud saunahoone. Päästjad tuvastasid 10×10 meetrises abihoones saunaks ehitatud ruumide vahelagede ja osaliselt ka seinte põlemise. Saunaruumide laed ja seinad said tugevaid tule, vee ja suitsu kahjustusi ning ülejäänud abihoone ruumid said vee ja suitsu kahjustusi. Enne päästjate kohale jõudmist kustutasid omanikud tuld iseseisvalt ka aiavoolikuga. Päästjad likvideerisid põlengu ning avasid saunaruumide vahelagesid, et pääseda ligi tulekolletele. Tulekahju likvideeriti kell 16.20.