Erkki Bahovski: geopoliitika tagasitulek

Milline oli mööduv välispoliitika-aasta tagasivaates? Vastamiseks on mitu moodust: võib tuua välja tähtsamad sündmused või rääkida ka süvenevatest trendidest. Siinne artikkel üritab teha mõlemat: mainida olulisemad sündmused, aga riivata ka maailmapoliitika suundumusi.

Terve 2019. aasta möödus Brexiti ootuses. 31. märts ja 31. oktoober olid kuupäevad, mil Brexit pidi juhtuma, aga ei midagi. Lõpuks, kui kõigi kannatus hakkas katkema, suutis Briti peaminister Boris Johnson suurelt võita 12. detsembril peetud valimised ja niiviisi kindlustada, et ülima tõenäosusega leiab Brexit aset järgmise aasta 31. jaanuaril. Brexit stoppas mitmeid arenguid Euroopas, sest Euroopa Komisjon oli sunnitud tegelema brittide lahkumislepinguga.

Brexit seab pikemas perspektiivis raskeid küsimusi ka Eestile. Ühendkuningriik on Eestile tähtis julgeolekupartner, olles Eestis NATO eelpaigutatud vägede juhtriik. Oluline oli ka Johnsoni esimene valimisjärgne visiit just Eestisse, mis näitas brittide pühendumust julgeolekupartnerlusele. Jah, oli ka neid, kes viitasid, et jõulueelne kohtumine sõduritega on brittide ammune tava, kuid ikkagi jääb küsimus, miks Johnson otsustas tulla nimelt Eestisse. Just partnerlussuhte säilitamine Ühendkuningriigiga muutub Euroopa Liidule lähiaastail oluliseks, sest kui ette kujutada, et Ühendkuningriigist kujuneb ELile samasugune konkurent nagu USA või Hiina, muutubki Eesti jaoks keeruliseks mitme välispoliitiliselt mõjuka partneri vahel laveerimine. Juba praegu peab Eesti laveerima ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt USA erinevate huvide vahel.

