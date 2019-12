Eia Uus kirjutas raamatu ühe hingetõmbega

Läänemaalt pärit kirjanik Eia Uus sai romaaniga „Tüdrukune“ Eesti kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha.

Uus rääkis, et lugu saab alguse sellest, et 39aastane üksinda elav naine Lilian koondatakse ja satub sellest sügavasse masendusse. Siis aga kohtub Lilian 20aastase ettekandja Monaga. „Lilian saab šoki, et neil on nii suur põlvkondade vahe ja vaatab tagasi enda kujunemisloole,“ ütles Uus.

Tänapäeva Eestis toimuva romaani keskmes on naiste kehad, kogemused, pinged, hirmud ja võimalused. „Kui läks romaanivõistlusele, siis paar žüriiliiget ütlesid, et ei ole ikka nii hull, et see ahistamine ja kehalised teemad on ülepaisutatud,“ ütles Uus.

