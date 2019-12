Muusikakool annab jõulukontserdi

Haapsalu muusikakool esineb pühapäeval jõulukontserdiga Jaani kirikus.

Juba mitmeid aastaid kõlab kooli õpilaste esituses kaunis muusika armsas Jaani kirikus mis on just parasjagu suur, et mahutada sõpru, sugulasi ja muusikahuvilisi kogu linnast aga ka piisavalt väike, et tekiks just see mõnus kogukonnatunne.

Kontserdil esinevad solistid, ansamblid ja kooli kammerorkester. Esinevad nii väikesed kui ka suured koos õpetajatega ja õpetajateta. Kuulda saab vähem ja rohkem tuntud meloodiaid erinevatel instrumentidel, lisaks ka laule.

Kontsert on Jaani kirikus pühapäeval, 3. advendil, 15. detsembril kell 16.