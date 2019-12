Läänlased käivad vähem hambaarsti juures

Läänemaa elanikud on hakanud vähem hambaarsti juures käima, sest ei hooli, raha pole ja hambaravihüvitisest ei teata.

Novembri keskel saatis Eesti hambaarstide liit (EHL) valitsusele pöördumise üleskutsega pidada kinni koalitsiooniläbirääkimistel antud lubadusest muuta täiskasvanute hambaravihüvitis patsiendiga kaasas käivaks, et inimestel ei tekiks takistusi selle kasutamisega.

„Hambaravihüvitise kõigile kättesaadavaks tegemiseks tuleb lahendada nende patsientide mure, kes ei soovi või ei saa hambaarsti vahetada,” selgitas EHLi president Piret Väli.

Sotsiaalministeeriumi analüüs näitas, et inimesed kasutasid hambaravihüvitist aktiivsemalt enne 2009. aastat, kui see oli kättesaadav kõigile. Rohkem kasutati toona hüvitist hoolimata sellest, et selleks pidi inimene haigekassale esitama eraldi hüvitisetaotluse. Praegu hambaravihüvitise saamiseks avaldust kirjutama ei pea, kuid hüvitist saab vaid arsti juures, kes on haigekassaga lepingu sõlminud. Hüvitis on 40 eurot aastas.

