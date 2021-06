Viis soovitust hambakirurgilt: mida teha, kui juhtub hambatrauma?

Kui hambast tuleb kild, võta murtud tükk ja mine sellega hambaarsti juurde. Aga kui terve hammas tuleb suust, siis tasub teada, et jäävhammast on võimalik suhu tagasi istutada.

„Kõige tähtsam on tegutseda kiiresti, siis on hamba ellujäämise prognoos kõige parem,” ütleb Kliinik 32 näo- ja lõualuukirurg dr. Reet Pallase.

Rattad, rulad ja rulluisud on osa suvisest argipäevast. Kui nendega kukkuda, on ka hambatrauma võimalik. Lapsevanematel ja treeneritel tasub oma telefoni alla laadida „Tooth SOS“ äpp, mis aitab kriitilises olukorras õigeid otsuseid teha: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iadtapp.toothsos&hl=en_US&gl=US

Lisaks selgitab dr. Pallase, et jäävhammast on võimalik suhu tagasi istutada, kuid järgida tasub neid soovitusi:

Hamba tagasi istutamisega on väga kiire

Kõige paremad šansid ära tulnud hamba päästmiseks on siis, kui hammas koheselt suhu oma kohale tagasi asetada. See võib olla küll ehmatav ja hamba suhu tagasipanek võib olla valus või ebamugav, kuid hiljem olete selle julgustüki eest endale tänulik, sest elu on võimalik jätkata oma hambaga.

Kui hammast mingil põhjusel kohe oma kohale tagasi panna ei saa, tuleks hiljemalt ühe tunni jooksul seda teha oma hambaarsti juures. Mida kiiremini hammas oma kohale tagasi saab, seda parem on prognoos. Peale üht tundi tagasi istutatud hambad jäävad küll oma kohale, kuid nende juured asenduvad hiljem väga suure tõenäosusega luurakkudega ning kuuluvad pikemas perspektiivis ikkagi eemaldamisele.

Hammast kätte võttes ära kunagi puuduta hambajuurt

Ära tulnud hammast maast üles korjates tasub teada, et seda tohib puudutada ainult hambakroonist ehk ülemisest valgest osast.

„Juurepinda käega katsuda ei või, sest siis saavad hambajuurt luuga ühendavad sidemed vigastada ja asenduvad hiljem luurakkudega. See tähendab, et kasvueas lapsele või noorukile suhu tagasi istutatud hamba puhul ei arene luu edasi. Kui teised hambad lõikuvad koos luu kasvuga edasi, siis luustunud hamba kohas luu edasi ei kasva ja esteetiline probleem on selle hamba jäämine teistest kõrgemale nii mälumistasapinna kui igemeserva suhtes,” selgitab dr Pallase.

Transpordi hammast sülje või piima sees, hambakildu säilita niiskes keskkonnas

Väga tähtis moment on ka see, et hambaarsti juurde kiirustades oleks hammas õigesti säilitatud. „Hammas säilib kõige paremini, kui see panna põske või transportida topsis oma sülje sees. Teine võimalus on leida klaas piima ning panna hammas sinna sisse kuni hambaarsti juurde jõudmiseni,“ soovitab dr. Pallase.

Ka hambast ära tulnud kild tasub üles otsida ning hambaarsti juurde jõudmiseni niiskes keskkonnas säilitada. Tihti saab ära tulnud tüki hamba külge tagasi fikseerida.

Pärast hambatraumat tuleb hambaarsti sagedamini külastada

Selleks, et ära tulnud hambaga kõik korda saaks, ei piisa ühest erakorralisest hambaarsti külastusest – paljudel tuleb pärast traumat hambaarsti juurde pikemaks ajaks jälgimisele jääda. „Tagasi istutatud hammas võib vajada ajutiselt täiendavat kinnitamist kõrvalhammaste külge ja seda tuleks edaspidi jääda jälgima esialgu paarinädalaste, hiljem mõnekuiste vahedega röntgenpilte tehes, et võimalikult varakult märgata sekkumist vajavaid muutusi – põletikku või juurepinna sulamist,“ selgitab dr. Pallase.

Esimesel võimalusel tuleks hambaarsti juurde minna ka iseseisvalt tagasi istutatud hambaga. Kõige kättesaadavam abi selles olukorras on alati oma hambaarst, puhkusel või reisil viibides tuleks jõuda lähimasse hambaravikliinikusse.

Millal hambaarsti juurde, millal EMOsse

Kui on juhtunud hambatrauma, on oluline meeles pidada, et tegu on peapiirkonna traumaga ja kui sellega kaasnevalt kaotab inimene teadvuse, patsient ei ole kontaktne või esineb mõni muu märk, mis viitab ajutraumale, tuleks esmalt kiirustada erakorralise meditsiini osakonda ehk EMO-sse, et hammast päästes mitte midagi olulisemat maha magada.

„Kui aga patsiendi üldseisund on hea, siis tasub esmalt pöörduda oma hambaarsti poole või lähimasse esmaabi osutavasse hambakliinikusse, sest traumapunktis hammast ei ravita. Väiksemate traumade puhul ooteaeg erakorralise meditsiini osakonnas sageli väga pikk ja nii kaotatakse hamba päästmise seisukohalt väärtuslikku aega,“ ütleb dr. Pallase.