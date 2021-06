Lääne Elu paberleht laupäeval, 26. juunil

EKRE Lääne-Nigula vallavanema kandidaat on Aare Vaalma

EKRE nimekirja kandidaat Lääne-Nigula vallavanema kohale on elektrikust väikeettevõtja Aare Vaalma. EKRE Läänemaa ringkonna juhi Hardi Rehkalti sõnul on Vaalmal kohaliku omavalitsuse töö kogemus – ta on olnud Taebla volikogu esimees ja on Lääne-Nigula volikogu arendus- ja eelarvekomsjoni liige.

Kai Tarmula: see oli kuradi kõva sõna

Läänemaa ühisgümnaasiumi muusikal „Kuidas kuningas kuulsaks kippus” oli lavastaja Kai Tarmulale viies koolimuusikal lavale tuua – kaks esimest olid Haapsalu gümnaasiumis ja kolm viimast Läänemaa ühisgümnaasiumis. Neist viimane nõudis tavapärasest suuremat pingutust.

Noored jutustavad tantsides Iloni lapsepõlveloo

17. juulil Iloni Imedemaal esietenduv tantsulavastus „Olen alati siin” jutustab loo Ilon Wiklandi lapsepõlvest. Lavastaja Kärt Tõnissoni sõnul ei ole lavastuse aluseks mitte ükski konkreetne Wiklandi raamat, vaid lavastus on kokkupõimitud kõigist teostest ja lugudest, moodustades ühtse Iloni lapsepõlve loo.