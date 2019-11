Magnus, Proos ja Rumvolt said kaitseministrilt teenetemärgi

Kaitseminister Jüri Luik andis teisipäeval Vabadussõja alguse aastapäevale pühendatud aktusel üle teenetemärgid riigikaitsesse silmapaistvalt panustanud inimestele.

Läänemaalt pälvisid kaitseministeeriumi hõberinnamärgi Heiki Magnus ja Hellat Rumvolt ja kuldrinnamärgi Ave Proos.

Kaitseliidu Lääne maleva liiget Heiki Magnust tänas ministeerium metsavendade mälestuse hoidmise eest. Magnus ütles, et ilmselt on arvesse võetud ka teisi tegemisi, mis enemasti on seotud nii metsavendluse kui ka vabadusvõitluse mälestuse hoidmisega. „Kindlasti on see olnud meeskonnatöö ja kõik, kes kaasa on aidanud, võivad selle tunnustuse eest tänulikuna tunda,” ütles Magnus.

Kaitseliidu Lääne maleva liige ja Noorte Kotkaste malevapealik Hellat Rumvolt pälvis hõberinnamärgi pikaajalise ja pühendunud töö eest kaitseliidu Noorte Kotkaste Lääne maleva tegevuse arendamisel.

Kuldrinnamärgi pälvis naiskodukaitse Lääne ringkonna liige, praegune kaitseliidu kodutütarde peavanem Ave Proos silmapaistva panuse eest mobiilirakenduse Ole valmis! väljatöötamisesse.