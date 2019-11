Poed ihkavad ravimite müügiõigust saada

Kaupmeeste liit saatis apteegireformi töörühmale teisipäeval ettepaneku lasta ravimiturg täiesti vabaks, nii et käsimüügiravimid jõuaksid tavakaupluste lettidele. See on üks variante, mida ravimiseaduse uuesti lahti võtnud koalitsiooni töörühm arutab, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kaupmehed on apteegireformi eelõhtul, kui ravimiseadus ümbertegemisele läheb, haistnud oma võimalust ja saatnud koalitsiooni töörühmale ettepaneku lubada riiklikult kokku lepitud käsimüügiravimid ka poelettidele.

Kaupmeeste liit on seisukohal, et käsimüügiravimite kasvõi osaline lubamine väljaspool apteeke aitaks kaasa ravimite kättesaadavusele, vähendaks ravimite hulgi- ja jaemüügituru kontsentreeritust ning soodustaks hinnakonkurentsi tekkimist ravimite jaemüügis. Jaekaupmeeste hinnangul leevendaks see käik ettevõtlusvabaduse ja tegevusala vaba valiku piirangut.

“Käsimüügiravimite lubamine jaemüüki ei ohusta kedagi,” väidab kaupmeeste liit oma pöördumises apteegireformi töörühmale, lisades, et teistes EL-i riikides, kus see on lubatud, ei ole käsimüügiravimitega õnnetusjuhtumeid peaaegu olnud. Käsimüügiravimid on tavakauplustes ja kohati ka tanklates müügil enam kui pooltes EL-i liikmesriikides.

Turu täielik avamine ehk käsimüügiravimite lubamine poodidesse ja tanklatesse on üks võimalikke tööversioone, mida koalitsiooni apteegireformi töörühm on arutamas.

