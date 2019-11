Haapsalu pitsikudujad heegeldasid taas lund

Haapsalu pitsikeskuse nobenäpud heegeldasid sel aastal taas sada lumehelvest linna jõulupuu ehtimiseks ja panid need ka helkima.

„Eelmisel aastal heegeldasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul sada lumehelvest. Kui kuusk ehitud sai, tundus, et jäi väheks,“ meenutas Haapsalu pitsikeskuse juht Mirje Sims.

Sama meelt oli ka linna jõulukuuske ehtinud Haapsalu linnahooldus. Nii otsustatigi, et lumehelbeid tuleb juurde teha.

Septembri lõpus toimetas linnafirma pitsikeskusesse metallrõngad lumehelveste jaoks ja septembris-oktoobris vahetati pitsikeskuses kudumisvardad vahepeal suurte heegelnõelte vastu. Olgu meeldetuletuseks öeldud, et kuuseehteks heegeldatud lumehelveste materjaliks on nn tordikarbinöör – valge ja plastikust.

„Sellisest kõvast ja jäigast materjalist heegeldamine pole üldse mugav ega ka mitte füüsiliselt lihtne,“ nentis Sims. „Aga meie käsitööseltsi naised kõik heegeldasid, kes vähegi tundis, et käed vastu peavad.“

Viimane ühisheegeldamine toimus veel sel teisipäeval.

Kõige vanem heegeldaja oli 91aastaneHaapsalu legendaarne käsitöömeister Linda Elgas. „Meil oli ka üks hollandlannast sõber külas, kes on suur eesti käsitöö austaja, Carla Meijsen. Ta oli väga õnnelik, et sai osaleda Haapsalu linna jõulupuule ehete tegemises. Nii et selleaastased lumehelbed on natuke rahvusvahelised ka,“ rääkis Sims.

Ka üks kuulsaim haapsalu sallide meister Elmar Loorits otsustas kaasa lüüa. „Temal oli see elus üldse esimene kord heegeldada,“ märkis Sims. „Tal tuli see täitsa hästi välja, sest ega number neli heegelnõelaga heinapakinööri heegeldamine lihtne pole. Pärast kuulsingi mitmelt meie inimeselt, et pärast heegeldamist oli nii hea haapsalu salli kududa – lõng lausa paitas käsi ja vardad käisid nii kergelt! Vahelduseks tulebki siis võtta midagi rustikaalsemat käsile, et aru saada, kui mõnus on haapsalu salli kududa. Ehkki me teame seda ju niigi,“ lisas ta naerdes.

Osadele lumehelvestele kleebiti ka helkurmaterjalist tükikesi, et need jõulutulede käes helgiksid.

Kokku on Haapsalu pitsikeskuse käsitöömeistrid teinud nüüd natuke üle 200 lumehelbe.

Kui kuuse ehtimine Haapsalu lossiplatsil kulgeb sujuvalt ja tõrgeteta, jõuab Haapsalu linnahooldus lumehelbed puule riputada juba reedel.

Jõulukuuse ehtimine algas täna hommikul.