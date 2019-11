Krahviaia tenniseklubi uuendamine takerdus rahapuudusse

Suurejooneline projekt, mis nägi ette Haapsalu Krahviaia klubihoone ja väljakute rekonstrueerimist ning külalistemaja ehitamist, peatati. Lisaks kahele uuele koolimajale kuluvale summale hoiab Haapsalu linn varuks omaosalust, mida läheb vaja jalgpallihalli ehituseks.

Mullu sügisel esitles tenniseväljakute haldaja Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ arhitekt Harry Lindemanni eskiisi, kuidas kõik välja nägema hakkaks. Ettevõtte juht Tarmo Tuisk tõdes, et esialgu tuleb tenniseklubil leppida sellega, et järgmiseks hooajaks, mil tähistatakse Haapsalu tennise 90. aastapäeva, saab ära teha vaid pisku. „Haapsalu laenukoormus on nii suur, et me ei saa laenu võtta,” nentis Tuisk. Jutt käib veidi väiksemast summast kui miljon eurot.

