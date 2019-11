Haapsalu linnagaleriis on näitus Pihkva-reisist

Kolmapäeval avas kunstnik ja õppejõud Imbi Kruuv Haapsalu linnagaleriis Pihkva-reisidest inspireeritud näituse „Vaatlejad”.

„Näitus on lugu Pihkva-reisist, mis algas 50 aasta eest ja pole veel lõppenud,” seisab näitust tutvustavas tekstis. Pihkva-reisi lugu sai alguse 1968. aastal, kui Kruuv oli kümneaastane. Toona sõitis ta koos isa, onu, tädi, isa sõbra ja nende lastega mootorpaadiga mööda Emajõge, üle Peipsi ja Pihkva järve Pihkvasse. Sellest reisist on säilinud fotoalbum, mida näitusel saab videona vaadata.

Samuti on toonasest reisist inspireerituna näitusel segatehnikas valminud pildiplokk – kõigil selle seeria piltidel on inimestel pea ümber pühapaisted nagu ikoonidel.

Poolsada aastat pärast esimest reisi läks Kruuv uuesti Pihkvasse ja külastas sealseid kloostreid ja kirikuid. „Ma pole kunagi eriti pildistanud, see pole minu rida. Küll aga on mulle alati meeldinud sirgeldada pehmete vahenditega nagu süsi, sangviin, pastell ja kui neid natukene veega lippama lasta, tekivad huvitavad struktuurid,” rääkis Kruuv.

Kruuvi teine pildiplokk ongi Pihkva kirikutest ja kloostritest. Nende piltide taustaks on venekeelsed ajalehed. Viimase pildi lõpetas Kruuv tänavu 21. oktoobril. Kolmanda näituseploki moodustavad Pihkvas käimisest inspireeritud kangad.

Kruuvi sõnul on tegemist lugu jutustava näitusega. „Pole selline näitus, kus peab õpetuse kaasa andma, kuidas vaadata. Pigem selline, et igas inimeses tekib seos oma vanade lugude ja juhtumite vahel,” ütles Kruuv.

Näituse pani kokku Madis Liplap, kes Kruuvi sõnul suutis seda teha nii, et ühelt poolt on tunda autori kohalolekut, kuid samas elavad tööd oma elu.

Kruuv ütles, et näituse koostas ta just Haapsalu linnagaleriile mõeldes. Et Kruuv loeb värviõpetuse loenguid nii Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas kui ka Haapsalu kolledžis, küsitakse temalt Tartus tihti, et kuidas ta jaksab Haapsalu vahet sõita. „Tegelikult pole nii hull. Hea põhjus seda tõestada oli teha Haapsalus näitus ja Tartu tuttavad avamisele kutsuda,” ütles Kruuv.

Kruuvi näitus „Vaatlejad” on linnagaleriis avatud 1. detsembrini.