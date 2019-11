Lääne Elu paberleht laupäeval, 9. novembril

Omavalitsus ebaseaduslike töötajate eest ei vastuta

Haapsalu ja Taebla koolimaja ehitusel askeldanud illegaalsed ehitajad heidavad halba varju avaliku sektori hangetele ja tekitavad küsimuse, kas ja kes oleks saanud mustalt töötamise ära hoida.

Aasta isa Ülo Loorens on Läänemaa patrioot

Läänemaa aasta isaks valiti Linnamäel Tammiku talus elav nelja lapse isa ja kümnekordne vanaisa Ülo Loorens. Lääne Elu käis Loorensitel külas teisipäeva pärastlõunal. Pereisa Ülo oli koos pereema Milviga just Haapsalu-reisilt koju jõudnud ja üllatunult aasta isa tiitli saamise uudist veebist lugenud. „Seda need tüdrukud [miniad] naersid, et neil on mulle isadepäevaks üllatus varuks,” ütles Ülo. „Lugesin, et Gerli, kõige vanem minia, oli esitanud.”

Muusikakooli vilistlased raputavad üheks kontserdiks rooste maha

Haapsalu muusikakooli 65. sünnipäevaks tuleb kokku vilistlaste orkester, kus puhuvad pilli soojaks need, kes enam ammu mänginud pole. Kuidas see neil välja tuleb?