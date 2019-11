Paralepa parkmetsa tuleb seiklusrada  

Hiljuti Tallinnast Haapsallu kolinud ettevõtjad Reena ja Olavi Klooster tahavad Paralepa parkmetsa teha seiklusraja ja on selle tarbeks asutanud ettevõtte Haapsalu Seikluspark OÜ.

Olavi Klooster rõhutas, et kogu projekt on alles asjaajamise staadiumis, mistõttu kindlas kõneviisis ja koos kuupäevadega on asjast veel vara rääkida. Mõte, et Paralepa metsas võiks olla seiklusrada, tuli teiste taoliste parkide külastamisest.

