Haapsalu Veevärgi vastulause Lääne Elus ilmunud artiklile

Et kummutada ümber 26.10.2019. a. ilmunud Lääne Elu artiklis „Haapsalu reovesi jääb kuuel kuul aastast puhastamata“ esitatud valeväited ja selgitada AS Haapsalu Veevärgi tööd ja põhimõtteid, otsustasime kirjutada artiklile vastulause.

1. Artikli pealkiri on eksitav: Haapsalu reoveepuhasti töötab 365 päeva aastas.

Reovett puhastatakse kolme erineva puhastusprotsessi abil: mehaaniliselt, bioloogiliselt ja keemiliselt. Mehaanilise puhastuse käigus eraldatakse reoveest võrede ja liivapüünise abil tahked jäätmed ja liiv. Järgmine oluline puhastusprotsessi osa on bioloogiline puhastus, mis jaguneb kolmeks osaks – anaeroobne, anoksiline ja aeroobne. Kaks esimest on hapnikuvabad protsessid. Lämmastikuärastus on bioloogiline protsess, mille käigus erinevad mikroorganismid muudavad reovees oleva ammooniumlämmastiku lõpptulemusena lenduvaks lämmastikuks. Kui reovee temperatuur langeb alla +12 °C, siis lämmastikuärastuse tõhusus langeb, sest mikroorganismide aktiivsus on madalatel temperatuurile väiksem. Lisaks lämmastikuärastusele on bioloogilisel puhastusel ka teisi olulisi ülesandeid: eraldada reoveest veel eelnenud mehaanilise võttega ärastamata jäänud heljum ning eemaldada bioloogiliselt lagunev aine (BHT7). Keemilise puhastusprotsessi käigus setitakse koagulandi abil fosfor aktiivmudasse ja viiakse koos sellega puhastusprotsessist välja settetahendusprotsessi. Reovee järelpuhastuseks on puhastil biotiigid, mille väljundist võetakse ka heitveeproov. Biotiikidest välja voolav heitvesi läbib pilliroo ja hundinuiadega kaetud ala, mille Haapsalu Tagalahe poolne külg on piiratud pinnasvalliga, et heitvee teekond oleks võimalikult pikk. Pilliroog koos hundinuiadega on hea taimekooslus, mis peale puhastamist Haapsalu reoveepuhastil kasutab täiendavalt elutegevuseks heitvees olevat fosforit ja lämmastikku.

2019. a. keskmised väljundinäidud (sulgudes piirnorm): BHT7 3,8 mg/l (15 mg/l), heljum 6,2 mg/l (15 mg/l), fosfor 0,3 mg/l (0,5 mg/l). Need piirnormid kehtivad olenemata vee temperatuurist kogu aasta vältel.

Käesoleva aasta juunist oktoobrini oli lämmastiku näit 9,5 mg/l (piirnorm 15 mg/l). Sel perioodil oli vee temperatuur kõrgem kui +12° C. Keskkonnaamet on võtnud 2019. aastal väljundist 4 kontrollproovi (igas kvartalis) ja meie kohustus on võtta 1 kord kuus omaseire heitveeproov, mille saadame akrediteeritud laborisse (Terviseameti Kesklabor).

2. Tõele ei vasta artiklis olev väide: „Haapsalu reoveepuhastist väljuvale veele on kehtestatud normid, millele heitvesi ei vasta.“

Tegelikkus on selline, et Haapsalu reoveepuhasti heitvee väljund vastab kõikidele normidele. Heitvee temperatuuril alla +12° C lämmastiku piirnormi kehtestatud ei ole.

3. Viitame ka samas lehes ilmunud juhtkirjale, kus väideti, et aastas satub Tagalahte Haapsalu reoveepuhastist ligikaudu 8 tonni lämmastikku aastas.

Haapsalu reoveepuhastist väljuvas heitvees on keskmine lämmastikukogus viimase 5 aasta jooksul reaalselt 4,48 tonni.

