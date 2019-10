Läänemaa pole valmis elektrikatkestuseks

Kuigi Läänemaal ollakse üldjuhul kriisiolukordadeks valmis, peaksid elutähtsate teenuste osutajad tõhusamalt kokku harjutama.

Läinud nädalavahetusel Saaremaal ja Lõuna-Eestis möllanud torm, mis terve Võru linna mitmeks tunniks vooluta jättis, paneb ka teised omavalitsused mõtlema, kuidas sarnases olukorras hakkama saada.

„Kriisist on abi, sest sealt saad mingi kogemuse,” ütles Läänemaa kriisikomisjoni esimees, Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Ta lisas, et kindlasti jõuab info selle kohta, mis Võru kriisis halvasti oli, ka Läänemaale. „Siis saame otsustada, kas midagi parandada,” lisas ta.

Läänemaa päästepealiku Hannes Aasma sõnul oli Võru kriis tervele Eesti riigile hea näide. „See, et vool ära läheb, võib juhtuda ükskõik millises Eestimaa nurgas,” ütles Aasma. Ta lisas, et ainuüksi sellest aastast on kaks hoiatavat näidet – alguses Kuressaare ja nüüd Võru.

Sukles tunnistas, et ka Haapsalus ja Läänemaal oleks pikaajalise elektrikatkestuse korral jama majas. „Meil pole seni suuri elektrikatkestusi olnud, selles mõttes on Läänemaa hästi hoitud,” ütles Sukles.

„Linnapea räägib õiget juttu,” tõdes Läänemaal madalpinge võrguteenust pakkuva Imatra Elektri juhatuse liige Märt Jemmer. „Kogu aeg tegutseme, et töökindlus ja kvaliteet oleks parem.”

Aasma ütles, et siiski pole ka Läänemaal suurem elektrikatkestus välistatud: „Imatra ütleb ise ka, et nende keskpingevõrk on korras, aga kui rike on Eleringi võrgus, siis ei saa nemad midagi teha.”

