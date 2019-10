Galerii: Vaapo Vaheri Hiiumaa kirjanduse lugu sündis kadeduset

Kevadel lõpetas Kärdlas elav esseist, kriitik ja luuletaja Vaapo Vaher “Hiiumaa kirjanduse loo” vormimise, laupäeval oli kaheköitelise mammutteose esitlus Kärdla kuluttrimajas.

“Hiidlane sai talve üle elatud ja kevadel ütles, et näed, nüüd tuli mul küll täpselt kõik välja: kevad käes, heinad ostas ja lehm surnud,” ütles Vaher saalitäiele raamatuhuvilistele ja lisas muheledes: “Kevadel, kui selle [patsutas kahte mahukat köidet] ära lõpetasin, mõtlesin, et kevad käes, heinad otsas, aga lehm surnud ei ole. Päris priske teine.”

Prislke on Vaheri elutöö „Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi” tõepoolest. Ise ta nimetab seda suurteose asemel suureks teoseks. Kahes köites on kokku 1776 lehekülge ja raamatud kaaluvad kokku 3,513 kilo.

“Ainuüksi selle teose sisu vaadates võib Hiiumaa tõeliselt uhkust tunda. Selline hulk eesti kirjanduse suurkujusid on moel või teisel kas ise või oma loominguga olnud meie saarega seotud. Selle üle võime uhkust tunda,” arutles vestlust juhtinud Hiiumaa Teabekiapitali juhatuse liige Ermo Mäeots. “Aga teisalt tekib tahes-tahtmata küsimus, et misasja nad siin selles Hiiumaas niiväga leidnud on. Aga ometi on! Nagu meie kõik.”

Vaapo Vaheri raamatut lugedes saab seegi selgeks.

Alguse sai “Hiiumaa kirjanduse lugu” hiidlase kadedusest. “Saarlased tegid kunagi kirjanduse leksikoni,” meenutas Vaher. “Leksikun on: üks lehekülg, foto, elulookirjeldus, tähtsamad teosed. Järgmine lehekülg, uus mees. Saarlased tegid niisuguse asja valmis. Mina seda lugesin, vaatasin, et hiidlastel võiks ka olla. Leidsin saarlastel seal suuri puudujääke.”

“Hakkasin materjali koguma. Suhteliselt põhjaliku inimesena sukeldusin arhiividesse ja võtsin ette kogu kodanlise aja ja veel varasema aja ajakirjanduse, mis on digiteerituna saadaval,” lausus Vaher. “Istusin muuseumides: alates Hiiumaa muuseumist, kirjandusmuuseumi, meremuuseumi, pedagoogikamusueumi, teatrimuuseumini ja mis nad seal kõik olid. Sealt hakkas tulema nii palju huvitavat materjali, mida leksikoni ei saa panna. See oleks jäänud niisama kuhugi.”

Vaheri töö hakkas võtma uut suunda. Leksikoni mõte kadus üsna pea. “Nägin, et materjali hulk on väga suur,” lausus Vaher. “Leksikoni teha on väga igav, see on teatmeteos, kus inmene saab teada, kes kuna sündis. Saarlaste lohutuseks võin öelda, et sa Saaremaa kirjanikud on jõudnud “Hiiumaa kirjanduse lukku” sisse, näiteks August Mälk ja Debora Vaarandi, samuti Juhan Smuul. Ka neid on siin sees, päris pikalt ja päris huvitavalt.”

“Siis ma hakkasin koguma, võtsin kirjanikega, kes on Hiiumaaga ühenduses olnud, ühendust. Näiteks Ain Kaalep tunnistas, et tema esivanemad olid kunagi Hiiumaalt läinud Lõuna-Eestisse. Leidsin niisuguseid figuure, kellest poleks kunagi uskunud, et neil on Hiiumaaga mingi side,” kirjeldas Vaher.

“Kõike seda kogunes nii palju, see oli nii huvitav. Ma muudkui fikseerisin, tagusin arvutisse. Tekkisid kaustad, kaustade kuhjad. Siis ei jäänud muud üle, kui ära kirjutada. Siis mõtlesingi süsteemi, kuidas ja mismoodi,” selgitas Vaher üheksa aasta taguseid tegemisi.

Kui Vaheril neli-viis aasta tagasi Hiiumaa Teabekapitaliga kirjanduse lugu jutuks tuli, olnud esialgu kavas üks köide, 800 lehekülge. “Nüüd on kaks köidet, kaks korda rohkem. Ja noh, see on materjal, mis kõik oli olemas,” nentis Vaher.

Kui Vaher raamatut vormima hakkas, oli esimene kirjanik, kellest ta kirjutas, Artur Adson. “Leidsin sõjaaegsest Eesti Elust tema mälestused, kuidas tema külastas Hiiumaad,” meenutas Vaher. “Need olid “Eesti kirjandusloos” [“Eesti kirjanduslugu”, kirjastus “Koolibri”, Tln, 2001] jäänud märkamatuks. Või kui keegi märkas, siis tegi näo, et pole märganud, vähemalt polnud kasutanud seda materjali. Seal ta [Adson] väga kihvtilt kirjutab Kassarist ja sellest, kuidas tema Hiimaal leidis ajendi, mis pani ta mitmeid luuletusi kirjutama. Osa neist Kärdlast osa Kassarist. See oli mul küll avastuseks, et ta tuli Hiiumaale, ümberringi hiidlased rääkisid hiiu keelt, tema aga pani selle kirja võru murdes Kummaline segu kahest keelest. Nii, et võru murret on sündinud Hiiumaa pinnal.”

Kõige rohkem vaeva nägi Vaher raamatut kirjutades mõne pisikese autoriga, kes suurde kirjanduslukku ei pääse, aga kes Hiiumaa jaoks on tähtis. “Sest ta on sündinud siin, luuletanud siin. Nendega on mul olnud rohkem tegemist, jälgede ajamine on olnud keerukam,” nentis Vaher. “Oli üks Klaara Siinik – ta elas Tallinnas, sündis Kärdlas, oli usuluuletaja, vabakoguduslik luuletaja. Küll ma ajasin taga tema jälgi. Ma sain väga vähe, aga ma kogusin enam-vähem kõik kokku, mis tal oli ilmunud. Temaga oli tükk tegu. Paljude vähemmärgatud autoritega on rohkem tegu kui nende mastimändidega. Aga noh, ka nende jälgi annab ajada.”

Vaher peab kõiki autoreid, kes tema raamatusse koondatud on, võrdseiks.

“Mina ei taha kellelegi liiga teha, nad on kõik olnud nauditavad. Ma ei saa öelda, et üks autor oleks olnud tänuväärsem ja seda ma kirjutasin suurema õhinaga. Minu puhul on nad saanud kõik võrdselt indu ja tahtmist ära kirjutada,” kinnitas autor. “Üks printsiip, mida ma järgisin, oli, et minu jaoks ei ole hiigelsuuri kirjanikke ja tillukesi kirjanikke. Võib ju alati rääkida mingist kunstiliselt vahest, emotsionaalsest jõust ja mingite reeglite järgimisest. Aga kuskilt otsast võib mõni väike luuletaja teha seda suurma hingejõuga, kui klassik, kes võib seda teha stambiga. Temalt oodatakse vaid uut värsikogu ja juba ette kuulutatakse see kõrgeks ja asendamatuks.”

“Needamad Hiiumaa luuletajasd, kes kunagi kirjutasid Hiiumaa ajalehes ainult hiidlaste jaoks, ainult iseendale, oma tunnetest, ilma, et oleks tundnud väga seda värsiteooriat. Need luuletajad Hiiu Lehes on sama suured luuletajad kui mõned teised,” tunnustas Vaher oma kirjandusloo kangelasi.

Hiiumaa kirjanduse lugu on lõppematu. “Suurte raskustega vedasin selle punase joone maha, et enam rohkem ei tule,” kirjeldas Vaher raamatu ajalist piiritlemist. “Tõnu Õnnepalul on tulemas triloogia, kogu see periuood jäi välja. Kas tükki on juba ilmunud, aga see näitab seda, et Hiiumaa kirjandus tormab pidurdamatult edasi.”

Vaheri sõnul peaks Hiiumaa kirjanduslugu jätkuma. “Jah, juba peaks kirjutama,” tõdes autor. “Et teen veel ka kolmanda, keegi teeb neljanda, ei saa midagi vahele jätta.”

Vaher liigitab oma teose autoriraamatu kategooriase. “Selle on kirjutanud Vaapo Vaher,” rõhutas autor. “Ja neid on Eesti kirjandusloos olnud ka varem – Gustav Suits, Endel Nirk -, kes on kirjutanud omast vaatenurgast, oma tunde järgi.”

“Siin on palju minu suhet, minu hämmastusi,” arutles Vaher. “Põhimõtteliselt on ta akadeemiline väljaanne. Siin on tuhandeid viiteid, iga viide näitab seda, et ma olen tutvunud mingi käsikirja, artikli või mingi muu materjaliga. See maht on üsna meeletu, mis läbi käis.”

Praegu on Vaheril looderdamisaeg. “Praegu ma looderdan Lydia Koidulaga kahekesi,” lausus Vaher.

Tal laual kaks monograafiat Lydia Koidulast, mis on vahepeal ilmunud. “Üks on inglise keeles, teine eesti keeles,” lausus Vaher. “Ja vanast ajast Lyduia Koidula kirjad omastele, mis ilmusid läinud sajandi 20. aastatel. Väga huvitav tagantjärgi lugeda. Muidu pead teda niisama isamaa ilu hõiskajaks, aga sealt tulevad välja uued plaanid tema elust.”

Vaher kiitis raamatu koostamisel abiks olnud toimetajat Anu Hülgi ja kujundajat Mart Mõnistet. “Ja viimasena, kuid mitte vähemtähtsana abikaasat, kes kogu selle mõllu pidi kaasa elama, kes luges raamatu protsesi käigus läbi ja andis nõu,” lausus autor.

“Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi”

Vaapo Vaher koostas raamatut üheksa aastat ning kaheköitelise teose esimeses raamatus on 848 ning teises 928 lehekülge ja kokku ligikaudu 700 fotot.

Raamatu toimetas Anu Hülg, raamatud küljendas Mart Mõniste ning tal kulus selleks neli aastat.

Hiiumaa Teasbekapiotali jaoks on 9 aasta jooksul koostatud „Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi” teine suurteose väljaandmine. 1360leheküljelise poolentsüklopeedilise koguteose “Hiiumaa” 12 aasta pikkune koostamisprotsess päädis selle ilmumisega 2015. aastal.

“Hiiumaa kirjanduse lugu” läks maksma üle 50 000 euro. Selle väljaandmist toetasid Kultuurkapital, Hiiumaa koostöökogu Leader-programm, Hiiumaa Teabekapital ja kaks eraisikut: Aivar Pohlak ja Enn Kunila.

Vt ka: “Mammutteos – Vaapo Vaher kirjutas hiidlaste kirjanduse loo”

Fotod: Urmas Lauri