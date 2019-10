Iloni Imedemaale tuleb näitus jõulukinkidest

Pühapäeval, 3. novembril kell 13 avab Heli Mänd Iloni Imedemaal näituse „Möödunud sajandi laste jõulukingid”, kes toob näitusele osa oma rikkalikkust mänguasjakollektsioonist.

Mänd on oma suurt mänguasjade kogu imedemaal ka varem näidanud. Eelmisel aastal võisid külastajad osa saada tema nukumajade näitusest. Sel korral paneb Mänd vaatamiseks välja mänguasjad, mida möödunud sajandi lapsed on jõuluvanalt või näärivanalt kingiks soovinud.

Näha saab vanu nukke, hobuseid, autosid, lauamänge, konstruktoreid, mängukarusid ja raamatuid – kõike seda, millest möödunud aja poisid ja tüdrukud kõige rohkem rõõmu tundsid. Männi sõnul saab vaataja ekspositsioonile läheneda oma kogemusest lähtudes, tavaliselt ikka hüüatusega „Selline oli minul ka!” ja liikuda siis päri- või vastuaega: laps Barbie ja Actionmani juurest kaltsutite poole, vanaema vastupidises suunas. „Kindlasti on igal kogul oma kultuurilooline väärtus. Mänguasjakogu peegeldab olustikku, sisustusmoodi, riietumise traditsiooni, aga ka ajalugu ja ideoloogiat laiemalt,” selgitas Mänd.

Mänguasjade kaudu on lastele möödunud aegu hea tutvustada. Nii rändab Männi kollektsioon mööda Eesti väiksemaid ja suuremaid muuseume, kultuurimaju ja raamatukogusid, et lastele lähemale jõuda. Seekordne näitus on juubelinäitus – tegemist on 100. näitusega, mille Mänd oma kogude põhjal välja paneb.

Heli Mänd (1959) on üles kasvanud Kiviõlis peamiselt vanaema hoole all. Tema ema oli ajalooõpetaja ja isa keemiakombinaadi ohutustehnika insener. Mänd omandas ERKI-s teatrikunstniku hariduse. Praegu töötab ta Tallinna Arte gümnaasiumis kunstiõpetaja ning õppealajuhatajana. Mänguasjade kollektsioneerimisega alustas Mänd aastal 2000. Selleks andis tõuke Tallinnas lastemuuseumis toimunud mängukarude näitus, kus muuhulgas olid eksponeeritud ka Männi pere mõmmikud. Tänaseks on Männi kogus üle 8000 eseme.

Näitus „Möödunud sajandi laste jõulukingid” on Iloni Imedemaal avatud 8. detsembrini.

Näitusega kaasneb haridusprogramm „Vana aja jõulukingid ja -mängud”. Programm on mõeldud 3-10-aastastele lastele ning kestab 1,5 tundi. Muuseumitunni käigus külastatakse näitust ja võrreldakse erinevate aegade lelusid, mängitakse endisaegseid mänge ja meisterdatakse kingiks üks mänguasi.