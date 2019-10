Turistide arv Läänemaal kasvas

Lõppenud kolmel suvekuul ööbis Läänemaal mullusest ligi 2200 turisti rohkem ja siin veedeti ka rohkem öid.

Kui eelmisel suvel veetis turist Läänemaal keskmiselt 1,9 ööd, siis sel suvel veidi üle kahe öö – kokku tähendab see aga enam kui 8000 mullusest rohkem Läänemaal veedetud ööd. Muuhulgas on kasvanud 257 võrra kasvanud ka Soome turistide arv ning nemad on veetnud Läänemaal 1057 ööd rohkem mullusest rohkem

Kui 8021 püüda lisandunud ööd käibeks ümber arvutada ja võtta aluseks 2018. aasta keskmine majutushind ehk 26 eurot, on turistid selle suvega jätnud ainuüksi majutuse eest Läänemaale 208 546 eurot rohkem kui aasta varem. Tegelik summa on ilmselt aga veelgi suurem.

Majutuskohtade kõrval jätavad turistid raha teistesse toodetesse ja teenustesse — käivad söömas, muuseumis ja poes, maksavad atraktsiooonide ja muude teenuste eest.

Kui varem on silma paistnud, et välisturistid peatuvad maakonnas pikemalt kui eesti oma turistid, siis nüüd on ka siseturist pikemalt paigale jäänud. Selle suve statistika näitab, e´t siseturist on maakonnas ööbinud keskmiselt ligi 2 ööd, kusjuures välisturistid peatuvad keskmiselt 2,1 ööd.

Kõigist maakonnas ööbinud turistidest olid tänavu suvel 67% eestlased ja 33% välismaalased. Välismaalastest omakorda 49% Soomest ja 12% Saksamaalt. Neile järgnesid Rootsi 9%, Läti 5,3% ja Venemaa 5% turistid. Kõige pikemalt peatuvad neist Läänemaal Venemaalt pärit turistid, kes veedavad sihtkohas ligi 3 ööd.

Mullusest rohkem käis tänavu suvel külastajaid ka Haapsalu turismiinfokeskuses: kolme kuu jooksul külastas turismiinfokeskust 5820 turisti, mida on 982 turisti võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Turismiinfokeskuse külastajateseal oli eestlasi tänavu 159 võrra vähem kui mullu, kuid välismaalasi oli 1141 rohkem. Statistikat võis mõjutada see, et mullune suvi oli tänavusest palju soojem ja tavaliselt otsitakse just kehvemate ilmadega tegevust ja tullakse ka turismiinfosse abi küsima. Soojemate ilmadega on inimesed päeval tihti näiteks lihtsalt rannas või looduses.

Sel suvel külastas Haapsalu turismiinfokeskust kõige rohkem eestlased (1391), sakslased (1118), soomlased (1090) ja venelased (426). Samas kõige suurema osa moodustavad muudest riikidest pärit turistid, kelle hulgas oli rohkem näiteks Prantsusmaalt (256), Rootsist (285), Lätist (141), Suurbritanniast (156), Hollandist (108), Poolast (84), Hispaaniast (77), Belgiast (77) ja Šveitsist (74) pärit turiste.

Annika Mändla

SA Läänemaa turismijuht