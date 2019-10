Pühapäeval on Haapsalus kinomaraton

Pühapäeval on Haapsalu kultuurikeskuses filmimaraton, kus filme näeb üheksa tundi.

Esimesena linastub kell 12 „Lõvikuningas”, sellele järgneb „Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw”, „Downton Abbey” ja maratoni lõpetab „Ükssarvik”. Viimane film lõpeb kultuurikeskuses veidi pärast kella 21.

Haapsalu kultuurikeskuse kino ja turunduse projektijuht Vendo Jugapuu ütles, et filmivaliku tegid nad viimase kolme kuu vaadatavuse põhjal. Kõik filmid on ühele pühapäevasele päevale mahutatud, et need, kellel jäi film nägemata, saaksid seda teha. „Valisime filmid just sellised, et vaatamist oleks igale maitsele,” ütles Jugapuu.

„Lõvikuningat” on seni Haapsalus vaatamas käidud 612 korral, „Kiireid ja vihaseid” 547 korral, „Downton Abbey” filmi on seni käinud vaatamas 380 inimest ja „Ükssarvikut” 171 inimest.