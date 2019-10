Lauri Luik pakub võimalust investeerida väärisveinidesse

Endine riigikogu liige Lauri Luik tegi kaaslastega Eesti esimese väärisveinidesse investeerimist, hoiustamist ja kauplemist pakkuva ettevõtte LeVinum.

Luige sõnul on ettevõtte fookus investeerimisveinide hoistamisel. „Pakkuda inimestele, kellel kodus ei ole piisavalt häid tingimusi, võimalust hoiustada veine meie juures,” ütles Luik.

See on vajalik selleks, et veiniomanik saaks veini tulevikus müüja ja tõestada seda, et veine on hoiustatud õigetel tingimustel – veine tuleb hoida 12-14kraadisel temperatuuril ja õhuniiskus peab olema 70-75%. Need tingimused on Atla mõisas, kus LeVinum veine hoiab, tagatud.

Samuti on ruumides monitoorimisseadmed, mis salvestavad igapäevaselt ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse. Veiniga on kaasas sertifikaat, mis tõestab, millisest veinimõisast on vein pärit ja millises keldris hoitud. „See annab inimesele ligviidsuse edasimüüja, kas restoranidele või meile tagasi,” ütles Luik.

Veine ostab ettevõte tagasi 80protsendilise maailmaturuhinnaga. Maailmaturuhind kujuneb läbi erinevate oksjonite.

Lisaks võivad nende juures veine hoiustada ka restoranid. „Paljudel restoranidel ei ole endal pikaajalisemat hoiustamise kohta – ostavad sisse ja müüvad kohe maha, aga kui on aastakäik, mida soovivad hoida, saavad seda meie juures teha,” ütles Luik.

Veini hoiustamise eest tuleb ettevõttele maksta aastas kaks eurot. Selle sisse käib nii kindlustus kui ka sertifikaat.

Väärisveinide aastane tootlus on 13-15%. Luige sõnul on veinidesse investeerimine võrreldav väärtpaberite, võlakirjade või bitcoinide ostmisega. „Bitcoinid on küll populaarne, aga pole midagi, mis sõrmede vahele jääks. Veinidega on kõige hullem, mis juhtuda saab, et jood selle ära,” ütles Luik.

Tulevikus on ettevõttel plaanis luua platvorm, kus veiniomanikud saavad omavahel veinidega kaubelda.

Veine hoiustab ettevõte veine Rapla maakonnas Atla mõisas, kus on ruumi 3000 veinile. Luigel on plaanis aasta lõpuks see täismüüja. Praegu on neil sadakond klienti – kõik Eestist, kuid tulevikus võivad nad hoiustada veine, mille omanikud on üle maailma.

Samuti saab ettevõttelt osta uusi veine, mis alles hakkavad oma hinda kasvatama. Eelkõige keskendub ettevõte Bordeaux, Burgundia ja Toscana veinidele.

Luik asutas ettevõtte koos Risto Kaljuranna ja Paavo Pärnaga.