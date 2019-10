Lääne-Nigula tahab tõsta lasteaiamaksu

Lääne-Nigula vallavolikogus on neljapäeval esimesel lugemisel eelnõu, millega ühtlustatakse uuest aastast osalustasu valla lasteaedades.

„Vanematel tuleb hakata rohkem maksma,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Eelnõu järgi hakkab kõigis Lääne-Nigula valla lasteaedades osalustasu sõltuma töötasu alammäärast, nagu see on mitmes teises naaberomavalitsuses. Et 2019. aastal on töötasu alammäär 540 eurot kuus, siis lasteaiatasu peaks olema sellest 10 protsenti ehk 54 eurot kuus.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!