Haapsalu üürimaja sai ehitusloa

Haapsalu linnavalitsus andis oma üürimajale ehitusloa.

Üürimaja ehituse eest vastutava Haapsalu Linnamajanduse ASi juht Peeter Vikman ütles, et ehitushanke ettevalmistused on lõpusirgel.

„Me otsustasime kevadel, et saadame ehitusprojekti ekspertiisi, et olla kindel, et selle vormistus vastab seaduses ette nähtud nõuetele ja ka tehniliselt on kõik korrektne. Ekspertiisi tegijal olid mõned märkused ja soovitused,“ rääkis Vikman.

„Viimane takistus enne ehitushanke välja kuulutamist ongi panga otsus laenu andmise kohta, aga ma loodan, et oleme kõik panga seatud tingimused täitnud ja sellega on kõik korras,“ ütles Vikman.

Praeguste plaanide järgi peaks Haapsalu üürimaja valmima tuleva aasta jõuludeks.