Lauri Lilleoks viis teadlase kalale

Möödunud nädala kolmapäeval viis Läänemaa hobikalur Lauri Lilleoks merele kalapüüdma Tartu ülikooli loomaökoloogia teaduri Tuul Sepa, kes uurib, kuidas lestad end vähi eest kaitsevad.

Merelkäigust valmis Vikerraadiosse saade „Töövari”. Sepp soovis merelt kätte saada 10-20 lesta, et analüüsida, kuidas loomad looduses vähiga võitlevad. Raadiosaates ütles Sepp, et lestadel on levinud naha- ja maksavähk. Kuna Läänemeri on reostunud meri ja Nõva kandis on meri tiheda laevaliikluse tõttu samuti reostunud, siis arvas Sepp, et sealses vees elavad kalad on reostusega kohanenud.

Eelduse kohaselt tekitab reostus vähki ja nendel kaladel, kes suudavad reostunud keskkonnas ellu jääda, on kõige tugevam kaitse.

Lilleoks viis viieliikmelise seltskonna Hara sadamast merele kahe reisiga. „Mul ei ole suur paat, ei tahtnud seda ülekoormata,” ütles Lilleoks.

Vaatamata kahele reisile, ei saanud nad Lilleoksa sõnul väga palju kala. „Need, mis vaja oli, saime kätte ja natukene jäi ka üle,” ütles Lilleoks.

Püütud lestad kaalus ja mõõtis Sepp üle. Hiljem uurib ka nende maksa ja sappi ning võtab neilt proove.

Kalareisil olid kaasas ka ökotoksikoloog Randel Kreitsberg, ajakirjanik Urmas Vadi ja Risti kooli 8. klassi õpilane Anni Hipp Visla, kes kooli loovtööna uurib merereostust ja kalade tervist.