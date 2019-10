Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi pidas 25 sünnipäeva

Viimased 12 aastat on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi hooaja lõppedes kokku kutsunud kogu oma jalgpallipere -noored jalgpallurid koos oma vanematega. Lisaks on peost osa saanud paljud klubi endised mängijad, toetajad, abimehed ja lihtsalt klubi suured sõbrad.

Reedel, 4.oktoobril toimunud pidulik hooja lõpetamine oli juubelihõnguline ja ka tähelepanuväärne.

Üheskoos 2019. aasta hooaja lõpetamisega tähistati ühtlasi ka klubi 25. sünnipäeva ja Eesti noorte meistrivõistlustel mängimise 20 aastat.

Kokku oli Lihula gümnaasiumi söögisaali tulnud 120 inimest, kes kõik ühel või teisel moel klubiga tihedalt seotud.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi sai alguse 01.oktoobril Virtsu koolis. Sellel sügisel tuli äsja kehalise kasvatuse õpetajana töötanud Jaanus Getreu treeningule kümme poissi. Veerandsaja aasta jooksul on aga klubis treeninud üle 2000 tüdruku-poisi ja Eesti noorte meistrivõistlustel on mänginud peaaegu 40 noortevõistkonda.

Klubi sünd oli vägagi omapärane ja lausa kultuslik. Nimelt toimusid samal sügisel Nõval Läänemaa koolispordi liidu meistrivõistlused 6.-7. klasside jalgpallis. Finaalis mängisid Lihula ja Nõva. Lisaks maakonna tiitlile oli mängus ka pääse samal sügisel alguse saanud Snickers CUP jalgpalliturniiri finaali Viljandisse. Käis maakonna finaali viimane mängusekund ja kohtunik oli juba lõpuvile andmiseks valmis, kui Virtsu kooli ründaja Kaido Klaamas, ise seljaga värava poole olles kannaga kiiresti pealelöögi tegi. Kõigile ootamatult lendas pall võrku, Virtsu kool oli võitud maakonna meistritiitli ja koha vabariigi Finaalturniiril. Sellest hakkas lumepall veerema ja nüüd oleme tähistamas klubi 25 sünnipäeva.

Peol võttis nüüd veerandsada aastat hiljem tänukirja teiste seas vastu ka Kaido Klaamas. Lisaks premeeriti klubist välja kasvanud jalgpallureid, kes on jõudnud mängida erinevate vanusegruppide noortekoondistes, Eesti meistrisarjas, rannajalgpallikoondises. Nii said klubijuhilt käepigistuse ja tänukirja Virgo Vallik, Rocco Mõtt, Priit Mäeorg. Kõiki jalgpallureid kohal kahjuks ei olnud.

Kõiki klubis treenivaid jalgpallureid peeti meeles kingitustega. Eraldi veel klubi U14 meeskonda, kes esindas klubi 2019 aasta Eesti noorte meistrivõistlustel.

Lisaks tunnustati toetajaid, koole, abilisi. Eraldi tänati Pärnu JK-d Vaprus, kuhu meie noored peale kasvatajaklubis treenimist suurde jalgpalli siirduvad.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eriauhinnad läksid kolmele aastajalgpallurile. Nendeks olid Paul Lomp, Geron Noor ja Ken-Indrek Klimpuš. Suurima väravaküti tiitli võttis vastu Keiro Ristikivi.

Kuna Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis harrastatakse ka kergejõustiku, autasustas klubi ka selle spordiala parimaid.

Neidudest osutus aasta kergejõustiklaseks Maria Reks, heade tulemuste eest sai auhinna ka Eliise Kolotšev. Noormeestest aga Kevin Leemets ja Keiro Ristikivi. Kõik nimetatud noored näitasid lõppenud hooajal Eesti noorte tipptasemel tulemusi.

Muidugi jagus õnnitlusi ka klubi aadressil, seda nii Lääneranna vallavalitsuse kui teiste koostööpartnertite poolt.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on tänasel päeval väga aktiivne väikene maaklubi. Klubis treenib 70 last Lihula, Virtsu, Kõmsi, Metsküla ja Martna koolidest. Lisaks Eesti noorte meistrivõistlustele osaletakse tihedalt erinevatel turniiridel. Klubi võistluskalender on väga tihe. Aastas osalevad klubi noored ligi 70 erineval jalgpalli ja kergejõustikuvõistlusel.

Klubil on välja kujunenud ka oma korraldatud kindlad traditsioonilised üritused. Toimuvad klubi talvised jalgpalliturniirid, lastekaitsepäeva jalgpalliturniir, Tere Kool noorteturniir kõige noorematele. Lisaks jalgpallilaagrid, sõpruskohtumised, erinevad kergejõustikuvõistlused, hooaja lõpupidu.

Lõuna-Läänemaa jalgpallklubi tänab kõik lapsi, lapsevanemaid ja abilisi suure toetuse eest.