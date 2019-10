Haapsalu kunstnikul valmis 200 m² suurune maaling

Haapsallasest monumentalist Lex Zooz lõpetas läinud nädalal Rootsis Uppsalas 200 m² suuruse seinamaalingu, mis katab nurkapidi kokku ehitatudkaheksa- ja seitsmekorruselise maja seina.

See on kunstniku seni kõige suurem töö. „Mahult ja ka vastutuselt,” ütles Lex Zooz.

Tegemist on Uppsala uue elamurajooni ja vastavalminud majadega. Maalingu tellis kunstnikult sealne arhitektuuribüroo. Lex Zooz osales konkursil, millest võttis osa sadakond kunstnikku. Kavand valmis lõplikult pool aastat tagasi. Maalimiseks oli aega täpselt üks kuu.Lex Zoozi maalinguga hoonesse kolivad elanikud sisse novembris. Sinistes ja rohelistes toonides maalingul on skandinaavialikud puud ja Lex Zoozile juba varem kuulusust kogunud ringid. Maaling pole kunstniku sõnul pelgalt dekoratiivse eesmärgiga, vaid kannab sõnumit, et tegemist on ökoloogiliselt puhta elamurajooniga.

Kõige keerulisem polnud kunstniku sõnul aga hoopiski mitte hiigelsuurte pindade maalimine, vaid dokumentide ettevalmistamine ja lubade taotlemine, et oleks võimalik Rootsis suurel ehitusel töötada.