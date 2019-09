Deiw Rahumägi läks prokuratuuriga kokkuleppele

Neljapäeval Pärnus Kuninga tänava kohtumajas toimunud istungil kinnitas kohus kokkuleppe Nõva endise vallavanema Deiw Rahumäe ja prokuratuuri vahel, kes süüdistas Rahumäge valla vara omastamises ja altkäemaksu võtmises.

„Kohus kinnitas täna Deiw Rahumäe ja prokuratuuri vahel sõlmitud kokkuleppe, millega mõistis süüdistatava kõigis talle ette heidetud kuritegudes süüdi ja määras liitkaristuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolme aasta pikkuse katseajaga,“ ütles Lääne Elule prokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.

Süüdistuse järgi omastas Rahumägi aastatel 2013–2017 Nõva vallavanemana töötades üle 30 000 euro vallavalitsuse raha. Selleks palus Rahumägi esitada mitmel ettevõttel Nõva vallale tegelikkusele mitte vastavaid arveid, mille vald ka tasus. Saadud summad liikusid hiljem edasi Deiw Rahumäe ettevõtte kontole.

Kriminaalasja juures on ka Lääne-Nigula vallavalitsuse tsiviilhagi, millega nõutakse 34 313 euro hüvitamist.

Neljapäeval tehtud otsusega konfiskeeriti süüdimõistetult 2000 eurot ja temalt mõisteti Lääne Nigula vallavalitsuse kasuks välja tsiviilhagi summas 32 313 eurot ja 40 senti. Süüdistatava kanda jääb ka 1428 eurot kriminaalmenetluse kulusid.

„Kokkuleppemenetluses lepitakse karistus kokku prokuratuuri ja süüdistatava vahelistel läbirääkimistel. Kokkuleppe saavutamisel arvestasin kergendava asjaoluna seda, et Deiw Rahumägi oli valmis tekitatud kahju hüvitama,“ põhjendas prokurör Küllike Kask.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus selgitas, et Lääne-Nigula vald on endise Nõva valla õigusjärglane. „Kõik kahjud, mis on tekitatud Nõva vallale, on nüüd Lääne-Nigula valla sisse nõuda. Kaudselt oleme need kahjud pärast ühinemist ju kinni maksnud,“ märkis Lõhmus.

„Kui meil õnnestub see raha kätte saada, kavatseme selle Nõval investeeringuteks kulutada – veevärgi ja sadama jaoks näiteks,“ lisas Lõhmus.

Sellega pole Nõva valla vara ärastamise kohtuprotsess aga veel läbi, vaid jätkub järgmisel nädalal Haapsalu kohtumajas.

Nimelt kasutas Rahumägi valla rahade omastamiseks kolmandate osapoolte abi.

Sama kriminaalasja raames on esitatud süüdistus omastamisele kaasaaitamises skeemis püsivalt kaasa teinud ettevõtjale Alpo Greebele. Teistele, ühekordsete fiktiivsete arvete esitajatele määras prokurör rahalise kohustuse ja lõpetas kriminaalasja otstarbekuse kaalutlusel.

Osaühingu RSL Ehitus juhatuse liiget Roland Tšerkassovit süüdistab prokuratuur altkäemaksu andmises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Süüdistuse järgi andis Tšerkassov vallavanemale 2000 eurot altkäemaksu, et saada enda ettevõttele Nõva päevakeskuse renoveerimistööd. Samuti organiseeris Tšerkassov süüdistuse järgi näiliku hanke läbiviimiseks vajalikud alternatiivsed pakkumused, hoolitsedes selle eest, et teiste pakkujate hinnad oleksid kõrgemad.

Tšerkassov ütles augustis Lääne Elule, et tema südametunnistus on puhas ja süüdistus on täiesti absurdne.

Eelistung toimub teisipäeval Haapsalu kohtumajas. Rahumägi osaleb tulevasel protsessil tunnistajana.

Deiw Rahumägi on Lääne Elule juba varem öelnud, et ei soovi teema kommenteerida. „See ei puuduta mind ja ma ei kommenteeri seda teemat – ma ei ole avaliku elu tegelane,” ütles Rahumägi. Seekord pani Rahumägi tore hargile kohe, kui kuulis väljaande ja ajakirjaniku nime.