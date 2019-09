Puise rannal kerkib paadipõgenike mälestussammas

Pühapäeval tähistatakse Läänemaal vastupanuvõitluse päeva Otto Tiefi sügisretkega ja avatakse Puise rannal mälestuskivi paadipõgenikele.

Kaks meetrit kõrge ja ligi 10 tonni kaaluv Ungrust toodud maakivi koos mälestutahvliga on Puises juba paika pandud. Mälestustahvlil on kirjanik Aidi Valliku just selleks puhuks kirjutatud luuletus.

Ettevõtmise ühe korraldaja Heiki Magnuse sõnul on Puise mälestusmärgi asukohaks valitud sellepärast, et 75 aastat tagasi kogunes just sinna kanti palju inimesi, kes lähenevate punavägede eest Lääne üritasid jõuda. Paljudel see õnnestus, aga paljudel ka mitte.

Samuti pidas Puise lähedal Põgari palvemajas Otto Tief Eesti valitsuse viimast istungit. „Seal lõppes Otto Tiefi valitsuse ajajärk Eestimaal, edasi läks valitsus pagulusse,” ütles Magnus. Ta lisas, et arutusel oli ka kivi paigaldamine Põgarisse, kuid seal oleks see teest liiga kaugele jäänud ja poleks nii ligipääsetav.

Magnus ütles, et pühapäeval avatakse õigupoolest monumendi esimene osa. Tuleva aasta septembriks valmistab skulptor Aivar Simson, kes tuntud ka Seaküla Simsonina kivi peale 1,2 m kõrguse pronsehise, mis kujutab kohvriga näppus mere poole minevat ema ja tütart. „Mälestusmonument on kõigile neile kes läksid, minna ei saanud ja eriti neile, kes tormisel merel hukkusid,” selgitas Magnus.

Magnus lisas, et kivi kõrval avatakse tahvel ka kõigi monumendi toetajate nimedega. „Praegu on seal nimesid veel vähe, aga toetuste kogumise kampaania alles algas ka,” ütles ta. Samba paigaldamise eestvedaja on Eesti Memento Liit.

Mälestuskivi avamisel pühapäeval kõneleb teiste päevakohaste sõnavõtjate kõrval ka ainsana Otto Tiefi valitsusest Läände pääsenud ja sellega Eesti riigi järjepidevuse taganud riigisekretäri Helmut Maandi poeg Jaak Maandi. Ajaloolise tagasivaate 75 aasta tagustele sündmustele annab ajaloolane Mati Mandel ja kohaliku elu edendaja, ajalooliste mälestuste koguja Enn Milvek.

Mälestuskivi avamine Puises lõpetab vastupanuvõitluse päeva ettevõtmised Läänemaal, kuid juba hommikul kell 10 kogunetakse Kirbla kalmistule, kus on mälestushetk Jüri Uluotsa kalmul. Seal kõneleb ajaloolane Mati Mandel ja mälestusteenistuse peab Kirbla koguduse õpetaja Illimar Toomet.

Seejärel kandub mälestuspäeva kese Matsalu lahe põhjakaldale, kus kl 11.30 algab mälestupalvus Ridala kirikus ja pärast seda suundutakse keskpäeval 18 kilomeetri pikkusele Otto Tiefi sügisretkele kiriku juurest Puise randa. Retke idee autor ja korraldaja on kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkond.

Magnus ütles, et nobedamatele kõndijatele on jõukohane läbida rada umbes kolme tunniga: „Ma ise käisin selle läbi. Tegin kiiret kõndi, loodust ei vaadanud ja linnulaulu ei kuulanud ning mul läks aega 2 tundi ja 57 minutit.”

Retk kulgeb läbi Käpla küla ja asfaldile, ehk suurele teele tullaks Sinalepa kirikuvaremete lähistel. Magnus julgustas retkest osa võtma. Tema sõnul on kaitseliidu poolt tagatud medistiiniteenistus ning kella 15st hakkab Ridala kiirku juurest sõitma ka kaitseliidu lahingumasin, mis toimetab õigeks ajaks Puisesse ka need, kes kogu rada läbi kõndida ei suuda. „Kõikidele antakse kaasa juhised ja vajalikud telefoninumbrid ning vähemalt üks inimene peaks seltskonnast kandma helkurvesti. Nii et kaduma keegi ei saa kui ta juts ise ära kaduda ei taha,” ütles Magnus. Ta lisas, et need, kes pole veel retkele registreerunud, saavad seda teha pühapäeval alates kl 11 Ridala kiriku juures.

Retkel peatutakse Põgari palvemaja juures, kus Otto Tiefi valitsus pidas 75 aastat tagasi oma viimase istungi. Palvemaja juures laulab kl 14.30 Keila pensionäride ühenduse naisansambel „Püü“ Jaan Vaidla juhatusel.

Sügisretkelised peaksid jõudma Puisesse hiljemalt kella neljaks, mil algab paadipõgenike mälestusmärgi avatseremoonia ja pakutakse sõdurisuppi.

Vastupanuvõitlemise päeva kava

Kl 10 mälestushetk Jüri Uluotsa kalmul Kirblas. Kõneleb Mati Mandel ja palvuse peab Kirbla Püha Nikolause koguduse õpetaja Illimar Toomet.

Kl 11.30 Mälestuspalvus EELK Ridala Püha Maarja-Magdaleena kirikus, teenib koguduse õpetaja Küllike Valk, laulab Ridala põhikooli poistekoor Anne Pääsuke’se juhendamisel.

Kl 12 algab Otto Tiefi Sügisretk Ridala kirikust Puise randa (18,5 km)

Kl 14.30 Põgari palvamaja juures laulab Keila Pensionäride Ühenduse naisansambel „Püü“.

Kl 16 avatakse paadipõgenike monument Puise rannal.

Aidi Valliku luuletus mälestuskivil:

Mis saab küll nendest, kes läevad?

Ja mis saab sellest, kes jääb?

All sõjatormise taeva

kuidas hoida kinni veel käest?

Huulil on armsate nimed,

merevesi ja kodude tuhk.

Valus jäämine. Valus minek.

Rannal tormilainete uhk.