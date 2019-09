Läänemaa talu on parima mahetootja kandidaat

Pühapäeval selguvad Vabaõhumuuseumis leivapäeval konkursside „Parim mahetootja 2019“ ja „Parim mahetoode 2019“ võitjad. Leivapäeva külastajad saavad valida ka oma lemmikmahetoote.

Läänemaalt kandideerib parima mahetootja tiitlile Carl Rääli Ammuta külast Hansu talust, kes kasvatab köögivilju, maasikaid ja tegeleb munade tootmisega.

„See aasta on mahepõllumajanduse juubeliaasta – Eestis on mahepõllumajandusega tegeletud juba 30 aastat. Selle pikaajalise töö tulemusena on Eesti põllumajandusmaast juba 21% mahepõllumajanduslikus kasutuses ja meil on saada lai valik suurepäraseid mahetooteid. Silmapaistvate mahepõllumajandusettevõtjate tunnustamiseks korraldatakse juba 10. aastat parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssi. Soovin suure panuse eest mahepõllumajanduse populariseerimisel tänada Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutust,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Mahetoote konkursile esitati kokku 50 toodet 24 ettevõttelt. Auhindamine toimus kahes grupis – parim mahetoit ja parim mahejook. Toodete valik on lai: valikus olid pagari-, köögi- ja puuvilja-, teravilja-, liha-, piima jm tooted. Ka jookide valik on mitmekesine.

Parima mahetootja ja -toote konkursside võitjad kuulutatakse välja pühapäeval, 15. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis Kolu kõrtsi ees kell 15.

Möödunud aastal valiti parimaks mahetootjaks Tammejuure talu.