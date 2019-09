Järgmisel suvel on elektritõukerattaga sõitmisel reeglid

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles ERR-ile, et elektritõuksidega toimunud registreeritud õnnetuste arv võib paista tõesti väike – eriti kui arvestada, et kõigis liiklusõnnetustes Eestis on täna saanud viga 1025 inimest, kellest 200 on olnud jalgratturid – kuid tegelikust olukorrast see täit pilti siiski ei anna.

Elektritõukeratta definitsioon liiklusseaduses täna lihtsalt puudub. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettepaneku põhjal lisati liiklusseadusesse, et ka elektrilisel tõukerattal, rulal, hõljukil ja teistel sarnastel liiklusvahenditel liikuvad isikud loetaks jalakäijaks ning neile rakenduks jalakäija liiklusreeglid.

MKM-i veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu sõnul kaalutakse praegu ministeeriumis elektritõuksiga sõitmisele konkreetsete nõuete kehtestamist.