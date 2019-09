Jüri Ratas: valitsus püsib, kuni riigikogus on ülekaal

Teisipäeval Osmussaarel käinud peaminister Jüri Ratas ütles, et saare loodusest ja inimestest jäid head muljed.

Olete käinud enamikul Eesti väikesaartel. Kas väikesaarte inimeste mured on sarnased ja või on ka erinevat?

See oleneb palju sellest, kuidas kogukonnad on ajalooliselt välja kujunenud, aga suuresti on mured seotud transpordi, infrastruktuuri ja jäätmetega. Transpordilahendused on väga erinevad. Abrukal või Pranglil on näiteks regulaarne laevaühendus, paljudes kohtades aga ei ole. Meri on vahel ja mere puhul pole nii, et alati lähed – kõik sõltub ilmast.

Kas kuulsite Osmussaarel ka midagi sellist, millest varem pole räägitud?

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!