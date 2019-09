Kolledžis ja kutsehariduskeskuses on tuhatkond õppurit

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledž pidas kooliaasta avaaktuse juba 29. augustil. Kolledži direktori Heli Kaldase sõnul õpib sel õppeaastal kooli neljal erialal 247 tudengit, kellest 77 on esmaskursuslased.

Haapsalu kutsehariduskeskuses asub tänavu esimesele kursusele õppima ligi 300 õpilast, kuid täpset arvu kooli direktor Ingrid Danilov veel öelda ei osanud. „Täna kinnitasin käskkirja, millega võtsime esimesele kursusele vastu 135 õpilast, aga neid tuleb järjest juurde,” ütles Danilov reedel. Ta lisas, et mitmel erialal on septembris veel täiendav vastuvõtt ja iga päev lisandub nii uusi soovijaid kui ka neid, kes oma õppima asumist kinnitavad. Kutsehariduskeskuse esmaskursuslaste seas on nii põhikooli kui ka äsja gümnaasiumi lõpetanuid, kuid suurem osa õpilaskonnast on täiskasvanud.

Kokku on kutsehariduskeskuses üle 700 õpilase. Danilovi sõnul on seegi muutuv, sest mitmed täiskasvanute kursused lõpetavad oktoobris. Danilov ütles, et kool teeb oma õpilaste kohta statistikat 10. novembril, kui sügisene lõpuaktus on peetud ja kõik esmakursuslased, kes tõepoolest õppida tahavad, on kooli vastu võetud.

Kutsehariduskeskuse avaaktus on 2. septembril kell 12.