Haapsalu põhikool ja algkool alustavad õppeaastat suurte muutuste ootuses

Nii Haapsalu põhikooli kui ka algkooli jaoks on see õppeaasta eriline, sest mõlemad elavad uue põhikooli hoone valmimise ootuses. Remont käib ka Läänemaa ühisgümnaasiumis.

Haapsalu uus põhikool peaks valmis saama järgmiseks sügiseks, siis ootab mõlemat koolipere ees suuremat sorti mööbeldamine.

Haapsalu põhikool

* 672 õpilast.

* 1. kl 52 õpilast.

* 79 õpetajat.

* Uus õpetaja Kersti Raak (kodundus).

* Direktor Anne Mahoni.

* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 10.

* Haapsalu põhikool on maakonna suurim ja laste hulk kasvab. Meid oli üle 500, siis üle 600, nüüd on ligi 700. Eriti palju on lapsi 7.–9. klassis, kuhu tullakse kokku algkoolidest. Oli neli, nüüd on juba viis-kuus paralleelklassi. Koos eesti lastega õpivad Haapsalu põhikoolis vene lapsed, kes tulid mullu pärast Haapsalu vene kooli sulgemist. Need lapsed õpivad vene keeles.

Haapsalu põhikoolil algab Kuuse tänava koolimajas viimane aasta. Tulevaks sügiseks saab valmis uus põhikool. Sellest hoolimata remonditi suvel vanas koolis ruumid, kus hakkavad õppima 1. klassid. Värskenduskuuri sai ka söökla.

Haapsalu algkool

* 289 õpilast.

* 1. kl 37 õpilast.

* 33 õpetajat.

* Uued õpetajad Ain Jepišov (tööõpetus) ja Kai Gagarina (klassiõpetaja).

* Direktor Malle Õiglas.

* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 9.45.

* Haapsalu linnaalgkool alustab kooliaastat suure remondi ootuses. Kui Haapsalu põhikooli uus maja valmis saab ja Kuuse tänava hoone vabaks jääb, kolib linnaalgkool sinna ja praeguses majas algab remont. Kool liitub sellest õppeaastast liikuma kutsuva kooli programmiga. Juba eelmisel aastal jooniti teise korruse koridori põrandale keksukast. Tegime ühe põranda katseks ja lastele väga meeldis. Remonditud on ruumid, kus hakkavad õppima 1. klassid.

Läänemaa ühisgümnaasium

* 248 õpilast

* 10. kl 82 õpilast.

* 23 õpetajat.

* Uusi õpetajaid ei ole.

* Direktor Ain Iro.

* Kool algab pühapäeval, 1. septembril kl 10.

* Läänemaa ühisgümnaasiumis käib koolihoone vanema, Kalda täna poolse osa remont – akende vahetus. Seestpoolt saab maja 1. septembriks korda. Väljaspool tööd jätkuvad. Muud uut koolis ei ole. Jätkame vana rada.