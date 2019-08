Lääne Elu paberleht laupäeval, 31. augustil

Ladva rühib pokkerimaailma tippu

Haapsalust pärit male suurmeister Ottomar Ladva on praegu pühendunud pokkerimängule. Vaid mõni tund pärast Haapsalu malefestivali lõppu võitis Ottomar Ladva Barcelonas rohkem kui 3000 osalejaga pokkeriturniiri, mille võiduraha oli 223 870 eurot.

Läänemaa koolide uus aasta

Läänemaa ning endise Lihula ja Hanila valla koolides tuleb uuel õppeaastal terve rida uusi lahedaid algatusi, terve rida koole liitus kiusamisvaba kooli programmiga ning ühes kohas hakkab käima mobiilne tööõpetuse klass. Üks laps elab Madeiral ja õpib Vormsi koolis.

Lääne Elu küsis koolijuhtidelt viis küsimust: mitu õpilast, mitu last 1. klassis, mitu õpetajat, kas on uusi õpetajaid, mis on koolis uut?

Viikingilaev Uduneid – kaua tehtud kaunikene

Neli aastat ehitasid viikingi- ja puulaevahuvilised Haapsalus suurema kisa-kärata viikingipaati, mis on Eestis haruldane selle poolest, et see on tehtud lõhestatud palgist vanu töövõtteid kasutades.