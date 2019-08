Kolm Läänemaa kodu said presidendilt tunnustuse

President Kaljulaid andis Kilingi-Nõmmes üle auhinnad Eesti kaunimatele kodudele. Läänemaalt said kauni kodu tiitli perekond Pärksoni kodu Mägari külas, Peep Kala ja Pille Minevi kodu Puise külas ning Raimu Aasa kodu Saunja külas Lääne-Nigula vallas.

Igaüks saab oma koduümbrust kujundades anda panuse selleks, et kasvatada meie ümber loodusrikkust, ütles president Kersti Kaljulaid täna auhindu üle andes.

Tänavuse looduskaitsekuu teemaks oli „Igaühe loodushoid“ ja see rõhutas kõigi ühist rolli loodusväärtuste ja looduskeskkonna hoidmisel. Riigipea sõnul saab see toetuda vaid teadlikkusele ja vabatahtlikkusele, olgu siis kogu riigis, oma linnas, külas või hoopis meie planeedil. „Just oma koduümbruse kujundamine on koht, kus igaüks iseseisvalt võib anda märkimisväärse panuse elurikkuse säilimisele ja selle suurendamisele. Ainuüksi mõni niitmata murulapp või aiaserv, veesilm või kompostihunnik loovad juba rohkelt uusi elupaiku ja kasvatavad loodusrikkust meie kodu ümber. Mõningate lisategevustega, nagu näiteks lindudele ja putukatele pesitsus- või varjevõimaluste loomisega, saab seda veelgi suurendada,“ rääkis president Kaljulaid.

Maailm meile ümber muutub ja paraku mitte ainult paremuse poole, sest planeedi loodus ja keskkonnaolud on intensiivse inimtegevuse ja sellest tuleneva kliimamuutuse tagajärjel märkimisväärselt kahjustada saanud, selgitas riigipea ja lisas, et just bioloogiline mitmekesisus on kiirete keskkonna- ja kliimamuutustega kohanemisel hea vastupanurelv. „Kutsun teid, tublisid inimesi kogu Eestist, oma koduümbruse elurikkuse tõstmisel mõtlema lahendustele, mis võiksid olla inspiratsiooniks meile kõigile. Looduslik mitmekesisus tuleb metsast ja põllult ka linnadesse, kui loome enda ümber teadlikult võimalusi selleks, et meie väiksemad sõbrad teistest liikidest saaksid ennast meie aedades hästi tunda.“

Meil kõigil läheb vaja igapäevast loovust selleks, et oma koduümbrus oleks looduslähedaseks kujundatud, sest miljon suutjat ja muutjat lükkavad ühiselt võimsa vao, ütles riigipea ja tänas kodukaunistajaid, kes oma tegemiste ja hoolega meile silmailu pakuvad.

Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid, kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks. Iga-aastasel võistlusel “Eesti kaunis kodu” sai tänavu tunnustuse 62 kodu, omavalitsust ja ettevõtet.