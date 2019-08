Jaanus Riimets: häbiasi, kui eliit rahva hooletusse jätab

Jaanus Riimets

pimedate ühingu juhatuse liige

Kui oleks võimalik, siis viibiksin Balti keti 30. aastapäeval toredas väikeses saunas, mis asus Haapsalu vana teenindusmaja keldrikorrusel kunagise Samaaria poe kõrval. Haapsalu üldkasutatav leilisaun on asunud väga erinevates paikades alates vanast taastusravihaiglast ja lõpetades vana Pinni saunaga Jalaka tänaval.

Hoolimata paigast käisid saunas tavaliselt ikka ühed ja samad inimesed. Mida mehed saunas räägivad? Eks ikka oma minevikust ja poliitikast. Kummalisel kombel oldi kõige rahulolematumad just sauna viimases kohas teenindusmajas, kuigi ometi aeg oli juba selline, et isegi pensionär võis endale vahel üht-teist lubada. Niisiis ei olnud rahulolematuse ja rahutuse põhjuseks eelkõige isiklik heaolu, vaid midagi hoopis sügavamat. See oli kõrvale jäätuse tunne. Mäletan üht vene meest kurtmas, et kui olime Balti ketis, siis oli meid tarvis, aga nüüd ei hooli meist keegi. Teine kodanik oli hoopis äärmuslikum ja lubas korraldada tapatalgu nagu oli just teinud Anders Breivik Norras. Isegi viimati mainitud mees ei tundunud muidu üldse julm olevat, esimesest rääkimata. Ometi kardan, et just nemad ja nende moodi mõtlejad vabariigi kodanikud hääletasid viimastel valimistel nii, et meil on valitsuses erakond, kelle kohta sõna „destruktiivne“ on üsna pehme.

Kõik väljendub alati stiilis. Sõnades ja tegudes ning teistesse inimestesse suhtumises. Isiklikult ma ei toeta aborte ega samasooliste inimeste ametlikku paaripanekut, aga selle üle ei otsusta mina, vaid parlament. Niisamuti saab riigi üht tähtsamat ametnikku, politseiameti peadirektorit vallandada ainult selleks ettenähtud korras terve valitsuse otsusega. Just kirjutatud seadustest möödahiilimine oma eesmärkide saavutamisel iseloomustab destruktiivseid poliitilisi jõude kõikidel aegadel. Ja on paraku aegu, kui suur või isegi enamus rahvast neid toetab. See toetus ei ole küll reeglina pikaajaline, sest peagi ilmnevad kohutavad tagajärjed, aga ajutiselt toetatakse neid kui alternatiivi tavalisele poliitikale.

Üheks selle põhjuseks on, et eliit kipub rahva kõrvale jätma. Elatakse ja valitsetakse ainult enda suletud ringis. Sellisel juhul on kõrvalekaldega inimestel kerge populaarsust saavutada, kas siis „kommarid ahju“ kirjaga särke kandes või kogu maailmas kuritegelikuks sõjaväeliseks organisatsiooniks peetava SSlase kuju seades tähiseks eestlastele, kes olid sunnitud seda kohutavat mundrit kandma. Ma ei tea eriti riike peale Eesti ja Läti, kus seda mundrit au sees peetaks ka mõnede parlamendisaadikute poolt. See on häbiasi. Aga häbiasi on ka see, kui riigi eliit rahva hooletusse jätab.

Mida külvad, seda lõikad. On aeg hakata külvama sotsiaalsust, hoolimist viletsatest, maksupettuste vältimist. Ja et ei peaks ennast väiksemaid positsioone omavatest kaasmaalastest paremaks. Sellest aitaks, et kuritegelikud poliitilised liikumised omaenda sopas hääbuksid. Head Balti keti aastapäeva!