Edward Lucas: 20 aastat Putinit

Kakskümmend aastat tagasi olin naasmas Vladivostokist Moskvasse, kui kuulsin, et Venemaa sai uue peaministri. Me ei teadnud Vladimir Putinist palju siis ja me ei tea kuigi palju ka praegu. Me ei tea, mida ta tegelikult KGBs tegi. Me ei tea hämarate maffiastiilis kokkulepete üksikasju, mille ta Peterburis ametnikuna sõlmis ning tema sidemeid salapäraste äridega Hispaanias ja Liechtensteinis.

Me ei tea tõde kortermajade plahvatuste kohta, mis andsid talle võimaluse alustada Tšetšeenias teist sõda, mis tõstis tema toetusnumbrid nulli lähedalt presidendivalimiste võitmiseks vajalikule tasemele. Me ei tea kokkuleppeid, mille ta sõlmis Boriss Jeltsini siseringiga. Me ei tea, mida ta tegelikult mõtleb ja plaanib: Jeltsini-aegne lekkiv Kreml on muutunud mustaks kastiks. Ja tema eraelu: kas ta on uuesti abiellunud? Kas tal on veel lapsi?

Kõige tähtsam on see, et me ei tea, kui tugev ta on. Putini legitiimsus tuleneb peamiselt 1990. aastate traumaatilisest kaosest avalikus mälus. Teadmine, et homme on nagu täna samamoodi nagu täna oli nagu eile, on väärtuslik riigis nagu Venemaa, mida vaevab võimu omavoli. Tõde on aga see, et Putini võim on toonud stabiilsuse asemel seisaku. Elujärg on langemas, majanduskasv on nõrk. Riigis valitseb kohutav ebavõrdsus nii jõukuse kui ka – mis tähtsamgi – võimu osas. Venelastel hakkab sellest kõrini saama. Putin meenutab neile praegu Brežnevit.

Kremli viimane kaitsebarjäär on hirm. Ta saab hirmutada, peksta, vahistada ja muul viisil karistada neid, kes talle vastu hakkavad. Aga kui inimesed ei tunne enam hirmu, lakkab see relv toimimast. Viimased meeleavaldused Moskvas näitavad, et vähemalt mõnede Vene suurlinnade elanikkonnakihtide jaoks on murdepunkt käes.

Aga Venemaa on suur koht. Ma arvan, et režiimimuutuseni viiv tõeline sotsiaalne plahvatus on ebatõenäoline. Tõenäolisem on, et Putini langev populaarsus viib selleni, et teised poliitilised jõud hakkavad pidama teda asendatavaks. Poliitiline kokkulepe tõi ta võimule ja see võib ta sealt ka kõrvaldada. Kosmeetilised muutused, mitte revolutsioon, on kõige tõenäolisem väljavaade. Kas me läheme selle õnge?

Edward Lucase kolumn ilmub uudisteagentuuri BNS vahendusel.