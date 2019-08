Rakvere teater tuleb Haapsallu

11. septembril näeb Haapsalus Rakvere teatri etendust „ Kaks tosinat tulipunast roosi“, mille autoriks on hinnatud näitekirjanik ja stsenarist Aldo De Benedetti.

Loo on lavale seadnud Itaalia lavastaja ja näitleja Giorgio Bongiovanni. Osades astuvad üles Silja Miks, Eduard Salmistu, Margus Grosnõi ja Liisa Aibel. Lavastuse kunstnik on samuti Itaaliast pärit Maria Carla Ricotti.

Laval on ühe itaalia perekonna maja, kuhu saabub peremehe äripartner (Margus Grosnõi). Retroraadio üürgab vana itaaliakeelset popviisikest, heliseb telefon. See on majaperemehe naisele (Silja Miks), kes plaanib minna sõbrannaga reisile. Koju saabub ka peremees (Eduard Salmistu) ise ning õpetab nii oma poissmehest külalisele kui ka publikule abikaasade-strateegiat – naisele näidates kui kurb ta on, et too kodust natuke kauemaks ära läheb ja siis tunneb, et teda armastatakse, aga tegelikult lausa ootab, et saaks natuke lulli lüüa, natuke end jälle “poissmehena” tunda. Selleks mängib saatus talle kaardid ise kätte. Imekaunis krahvinna helistab ja tellib 2 tosinat tulipunast roosi, arvates, et see number millele ta kõne teeb on florist. Sellest saab härra mängulise idee – saata roosid ise “salajaselt austajalt” krahvinnale, koos pisikese armuavaldusega… Kuid oh häda – roosid saabuvad, sõnum saab kirjutatud, aga üheks hetkeks jäävad need lilled diivanile ja need leiab sealt abikaasa! Arvates, et “salajane austaja” temale need lilled on saatnud ja veel koos armuavaldusega! Sellest saab alguse romantiline komöödia, kus laval on üks isemoodi armukolmnurk, sest äripartner on omalt poolt samuti naisesse armunud, sest talle lihtsalt meeldivad “abielus naised”…ja abikaasa on oma naises pettunud, et too kellessegi teise on armumas – olgugi, et see „keegi teine” on tema ise.

„Kuigi tekst on kirjutatud 30ndatel ning tegevus toimub Roomas, sobitub see oma sisult igasse aega ning äratundmist, nii heas kui halvas, võivad leida kõik, olenemata rahvusest. Perekond ja abielusuhted on mõistetavad üle maailma,” ütles lavastaja.

Bongiovanni sõnul näitab lugu, kuidas vahel võidakse reaalse inimese asemel armuda hoopis ideaalidesse või iseenda unistusse ideaalsest armastusest.