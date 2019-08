Taaramäe tuli Kullamaa rattamaratonil Jõeääre järel teiseks

Kullamaa rattamaratoni võitis Gert Jõeäär, kes edestas Rein Taaramäed. Foto: ekraanitõmmis videost.

Hawaii Express Estonian Cup maastikurattasarja Kullamaa etapi võitis Gert Jõeäär, kes edestas Rein Taaramäed ja Jostem Vaidemit, vahendas ERRi uudisteportaal.

“Tulin Kullamaale nautima. Lääne-Eesti on ju lame, mis siin ikka olla saab. Kolmandik oli sõidetud ja sain aru, et kui niimoodi edasi paneme, on tulemuseks kahetunnine lõigutrenn ja see ei pruugi hästi lõppeda,” kommenteeris maanteeproff Taaramäe.

Finišis veeres esimesena üle Jõeäär, väikese vahega Taaramäe ja neli minutit hiljem Vaidem. Mäefiniši võitis Taaramäe ja aktiivsusvahefiniši Jõeääre.

Naistest võitis magusa võidu Janelle Uibokand, kuna seljataha jäi tugev konkurent Greete Steinburg.

Hawaii Express Estonian Cup maastikurattasari tõi osalejad Kullamaale esmakordselt. Aastaid sama etappi Marimetsa sarjas korraldanud SK Paralepa liitus sellel aastal üle-eestilise sarjaga ning läänlased pingutasid võõrustamiseks korralikult.



