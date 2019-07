Augustibluusil esineb India bluusimees

Augustibluusi üks eriskummalisemaid esinejaid on reede õhtul pisut enne kella üheksat pealaval üles astuv Indias sündinud ja San Joses tegev „Bombay ainus bluusimees“ Aki Kumar, kes jättis oma kodumaa seljataha plaaniga asuda tarkvara insenerina tööle Silicon Valley’s. Samal ajal avastas ta bluusi ning tema elu muutus. Oma Little Village Foundation debüüdiga „Aki Goes to Bollywood“ hakkas ta integreerima India muusika elemente oma loomingusse ja visuaalidesse.

Tulemuseks oli unikaalne multikultuurne looming. Aki päritolust inspireeritud muusikale ei leidu sarnast, samas ei kao tema muusikast kunagi side bluusijuurtega. Aki Kumari värskeim album „Hindi Man Blues“ on järgmine ambitsioonikas kultuuride ülene projekt, milles kõlavad bluusinoodid ka suurelt veteranilt Charlie Musselwhite’ilt. Aki Kumari muusika on jõudnud mitmele poole üle maailma. Ta on esinenud Venemaal, Skandinaavias, Hardly Strictly Bluegrass festivalil ning tema muusikat on mängitud PRI „The World“ raadios.