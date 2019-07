Laulupeo finaal võttis hinge kinni ja tõi pisarad silma

Juubelipeolisi liigutas tohutu sinimustvalgete lippude meri ja pihku kukkunud laulupeomünt.

Nõva naiskoori jaoks oli juubelilaulupeo kõige liigutavam hetk hoopis ühel proovipäeval. „Oli proov, ladistas vihma, kui dirigent Olev Oja viskas lauljate sekka kolm kaheeurost laulupeomünti,” ütles Nõva naiskoori liige Õnne Rüütel.

Harjutati parasjagu laulu „Mu isamaa on minu arm”. Üks lendu läinud münt maandus sopranite keskel Nõva naiste seas. „Hakkasime vaatama, kuhu see kukkus,” ütles Rüütel. Kõigi suureks jahmatuseks selgus, et münt oli kukkunud Rüütli 13aastasele tütrele Eliise Jõgarile otse pihku. Tüdruk laulab samuti Nõva naiskooris ja oli laulupeol esimest korda. „See oli küll selline ülev tunne, et ei oskagi kirjeldada,” ütles Rüütel. Eilseks oli münt kalli aardena peolt koju Nõvale toodud ja tallele pandud.

