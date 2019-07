Lühemad järjekorrad meelitavad Hiiumaale sõidueksameid tegema

Kui mandril ulatuvad nii A- kui ka B-kategooria sõidueksamite järjekorrad paari kuuni, siis Hiiumaal on need aga märksa lühemad ja meelitavad mujalt Eestist siia eksamit sooritama tulema, kirjutab Hiiu Leht.

Maanteeameti andmeil on näiteks üle poolte ehk 54,55 protsenti A-kategooria eksami sooritajaid Harju maakonnast ja 45,45 protsenti Hiiu maakonnast. B-kategooria eksami sooritajad on enamasti kohalikud, moodustades 69 protsenti. Hiidlastele järgnevad jällegi harjumaalased. Lisaks on siin B-kategooria eksameid sooritamas käidud Lääne, Rapla, Pärnu, Järva ja IdaVirumaalt.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Risto Kasemäe sõnul eelistavad nad Hiiumaal kohalike autokoolide lõpetajaid, kes ennast läbi kooli või teenindusbüroo eksamile registreerivad. “Kui siiski mõni aeg jääb vabaks, siis lähevad need nii-öelda võõrastele,” ütles Kasemäe.

Kuigi Hiiumaal nurinat pikkade eksamijärjekordade üle veel kuulda pole, on see mandril suureks probleemiks. Järvamaalt Hiiumaal eksamit tegemas käinud Laura sõnul ulatus sõidueksami järjekord kodukohas kahe kuuni. “Selle aja jooksul unustan juba autokoolis õpitu, samas lisasõidutundide võtmine, et vilumust mitte kaotada, on kulukas,” märkis ta.

Hiiumaal pidi Laura oma B-kategooria sõidueksami aega ootama juunis kaks nädalat. Aga näiteks Tartus tuleb sõidueksami aega oodata koguni ligi kolm kuud.