Ott, Leppmaa, Topper ja Ratas kaitsesid tee sulgemist

Lääne-Nigula volikogus hääletasid neli vallavolinikku selle vastu, et seada Noarootsis Ramsi poolsaarele sundvaldus, mis lubaks kõigil soovijail seda kasutada.

Noarootsi Ramsi neeme maaomanik Priit Kotkas sulges kaks aastat tagasi avalikus kasutuses olnud tee väravaga. Kolmapäeval rääkis Kotkas volikogus, et lubab teed kasutada vaid neil inimestel, keda isiklikult tunneb. „See on minu koduvärav,“ ütles Kotkas.

Kuigi sõiduteed sulgeva värava kõrval olev jalgvärav on avatud, pole sel ühtki silti, mis ütleks, et matkaja on oodatud sealtläbi minema. Teesulg on umbes kilomeeter enne Ramsi neeme, mis on Mandri-Eesti läänepoolseim tipp ning sealsete inimeste hulgas hinnatud ujumiskoht.

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas häältega 15:4 seada teele sundvaldus, mis tähendab, et edaspidi võivad kõik seda teed kasutada. Vastu hääletasid reformierakondlased Marek Topper ja Jaanus Ratas ning Kullamaa endine vallavanem Jüri Ott ja ekrelane Elvo Leppmaa.

„See on eramaa. On imelik, kui igaüks võib sõita eraomandile,“ ütles Ott. „See on maa ostnud inimese kottimine.“

„See on täielik jama! Keegi ei soovi, et tema maalt hakatakse teed läbi ehitama,“ ütles Topper.

Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur märkis, et Ramsi teest saab pretsedent, mis peab näitama, kas vallavalitsusel on õigus nõuda erateede avalikku kasutamist või mitte. „Avalik huvi on seista ligipääsu eest merele,“ lausus Suur.