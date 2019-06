Haapsalu toomkirikus annab täna kontserdi Eesti rahvusmeeskoor

Tšaikovski festivali korraldava Eesti Kontserti produtsent Tuuli Metsoja sõnul ei olnud lihtne rahvusmeeskoori Haapsallu esinema saada, seda suurema väärtusega tänane kontsert tema hinnangul on.

„Mul on väga hea meel, et õnnestus ajakava niimoodi sättida, et see võimalikuks sai,“ märkis Metsoja.

Kontsert toimub kell 20.00 Haapsalu toomkirikus.

Kuulda saab imeilusat vene koorimuusika kava, mis sobib suurepärase akustikaga Haapsalu toomkiriku võlvide alla ideaalselt. Muidugi esitab järgmisel aastal oma 75. sünnipäeva tähistav rahvusmeeskoor ka Pjotr Tšaikovski ning samuti Cyrillus Kreegi ja Tõnu Kõrvitsa loomingut. „See on kindlasti väga ilus kontsert ja eriline õhtu!“

Dirigent on Mikk Üleoja.

Rahvusmeeskoor on pälvinud oma tegevuse jooksul kõikvõimalikke tunnustusi, need tipnesid osalusega Eesti Grammy-võidus. Meeskoori inspireerivad kontserdikavad on tõusnud uuele tasemele just praeguse loomingulise juhi ja peadirigendi Mikk Üleoja käe all.