Lääne Elu paberleht laupäeval, 29. juunil

Läänemaa kõigi aegade suurim investeering tuleb Ristile

Eesti Energia plaan ehitada Lakenõmme laande, Palivere, Risti, Keedika ja Piirsalunelinurka, 30 generaatoriga tuulepark, võib Eesti suuruselt teine tuulepark tuua siiakanti kõigi aegade suurima investeeringu, mis ulatub üle 130 miljoni euro.

Haapsalu linn paneb üürimajja veerand miljonit

Haapsalu linnavalitsus investeerib Niine tänavale kerkiva üürimaja ehitusse kaasrahastusena 250 000 eurot. Projekti kogumaht on eeldatavalt 1,9 miljonit eurot. Sellest poole sai Haapsalu Linnamajanduse AS Kredexilt – toetussumma on 915 078 eurot. Teise poole summast ehk 922 278 eurot peab ehitusse investeerima Haapsalu Linnamajandus. Mullu novembris ütles Peeter Vikman toona aselinnapea rollis olles, et linnaettevõtte jaoks on see projekt liiga kallis.

Haapsallu jõudis Itaalia tippkunst

Eilsest on Evald Okase muuseumis harukordne võimalus näha esimest korda Eestis ühe Itaalia olulise kunstniku Luigi Cillo töid. Poolsada üliväärtuslikku uhketes kuldraamides õlimaali saabus Haapsallu väikese furgoonbussiga otse Veneetsiast. Kohapeal tuli need kõik eraldi üle vaadata ja vastuvõtuakt allkirjastada tunnistajate juuresolekul.

Linnuse uues muuseumis seisavad aukohal raidkivid ja relvad

Enam kui viis aastat ettevalmistusi päädis sellega, et Haapsalu piiskopilinnuse uuenenud kuues muuseum avas reede hommikul külastajatele uksed. Neljapäeva keskpäeval, kui linnuse piduliku avamiseni olid jäänud loetud tunnid, ei paistnud muuseum veel seda nägu, et kohe-kohe on avamine.